Die von Intel entwickelten energieeffizienten Prozessoren der neuen Wildcat Lake-Familie zeigen eine deutlich höhere Leistung als erwartet. Laut den neuesten PassMark-Benchmark-Daten hat der Intel Core 3 304, der kleinste Vertreter dieser Serie, das Niveau des Apple A18 Pro erreicht, einer der leistungsstärksten mobilen Plattformen von Apple. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Intel hat seine Wildcat Lake-Plattform als Lösung für erschwingliche und energieeffiziente Laptops vorgestellt. Diese Prozessorarchitektur umfasst eine Kombination aus Cougar Cove Performance-Kernen und Darkmont Effizienz-Kernen, die von High-End-Linien wie Panther Lake übernommen wurden. Laut ixbt.com hat diese Kombination unerwartete Ergebnisse geliefert.

Benchmark-Tests und technische Daten

In PassMark-Tests erreichte der Intel Core 3 304 Prozessor im Single-Thread-Modus 3676 Punkte und im Multi-Thread-Modus etwa 11.543 Punkte. Zum Vergleich: Der Apple A18 Pro Chip, der in iPhone 16 Pro Smartphones verbaut ist, erreicht im Single-Thread-Test durchschnittlich 3982 Punkte und im Multi-Thread-Modus 11.804 Punkte. Das bedeutet, dass ein Chip für erschwingliche Laptops nur wenige Prozent hinter dem Apple-Flaggschiff zurückbleibt.

Bemerkenswert ist, dass der Intel Core 3 304 eine sehr bescheidene Konfiguration hat und nur aus 5 Kernen besteht (1 Performance-Kern und 4 Effizienz-Kerne). Der Apple A18 Pro verfügt über eine 6-Kern-CPU. Dies belegt, dass die Intel-Ingenieure große Fortschritte bei der Steigerung der Architektureffizienz gemacht haben.

Marktposition und Wettbewerb

Derzeit werden Geräte auf Wildcat Lake-Basis auf dem Weltmarkt für etwa 600 Dollar verkauft. Auch auf dem Technologiemarkt in Usbekistan ist die Nachfrage nach Laptops in diesem Segment stets hoch, da sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Studium und Büroarbeit bieten. Es ist anzumerken, dass solche Laptops oft über mehr RAM verfügen als teurere Modelle wie das MacBook Air.

Diese Neuigkeit könnte zu revolutionären Änderungen im Segment der günstigen Laptops führen. Wenn Budget-Prozessoren mit den modernsten Smartphone-Chips mithalten können, ermöglicht dies den Nutzern, Hochgeschwindigkeitsgeräte zu einem geringeren Preis zu erwerben. Es ist klar, dass dieser Schritt von Intel Apple und andere Wettbewerber dazu zwingen wird, ihre Produkte weiter zu optimieren.