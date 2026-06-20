SpaceX Falcon 9-Rakete landet lautstark in Kalifornien

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen weiteren erfolgreichen Flug durchgeführt. Die am Freitag von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartete Falcon 9-Rakete brachte im Rahmen der NROL-179-Mission eine geheime Fracht in die Umlaufbahn. Das Besondere an diesem Flug war, dass die Rakete nicht auf einer Meeresplattform, sondern direkt auf dem Festland landete. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com war dies der dritte Weltraumflug für die erste Stufe der an dieser Mission beteiligten Rakete. Zuvor wurde diese Technik bei zwei Missionen des Starlink-Projekts eingesetzt. Die Rakete hob vom Startkomplex SLC-4E ab und landete nach Abschluss ihrer Aufgabe erfolgreich auf der Landezone 4 (LZ-4) auf dem Vandenberg-Stützpunkt.

Soundeffekte und die Besonderheiten der Landung auf dem Festland

Normalerweise landen SpaceX-Raketen auf speziellen autonomen Schiffen im Ozean. Diese Methode ist die am häufigsten angewandte Standardpraxis im Hinblick auf Treibstoffersparnis und Sicherheit. Doch diesmal war die Rückkehr der ersten Stufe an Land für die lokale Bevölkerung mit einem besonderen „Soundtrack“ verbunden. Bewohner der Bezirke Santa Barbara, San Luis Obispo und Ventura hörten starke Überschallknalle während der Rückkehr der Rakete.

Experten erklären, dass solche Soundeffekte entstehen, wenn die Rakete mit einer Geschwindigkeit, die über der Schallgeschwindigkeit liegt, in die Atmosphäre eintritt. Je nach Wetterbedingungen können diese Knalle mehrfach auftreten. Obwohl dies für die Bevölkerung etwas lärmintensiv ist, vereinfacht die Landung an Land den technischen Wartungsprozess für die SpaceX-Ingenieure erheblich und spart Zeit.

Die Zukunft der Wiederverwendungstechnologie

SpaceX ist führend bei der Senkung der Kosten für Weltraumflüge. Heute verfügt das Unternehmen über Raketenstufen, die mehr als 30 Mal ins All geflogen und zurückgekehrt sind. Solche Kennzahlen gelten als revolutionäres Ergebnis in der Raumfahrtindustrie, da früher für jeden Flug eine neue Rakete gebaut werden musste.

Der Erfolg der NROL-179-Mission bestätigt erneut die Fähigkeit von SpaceX, sowohl kommerzielle als auch staatliche Aufträge mit hoher Präzision auszuführen. Die Landung auf dem Festland zeugt von den wachsenden logistischen Möglichkeiten des Unternehmens. In Zukunft wird erwartet, dass die Zahl solcher Flüge steigt und der Zugang zum Weltraum noch günstiger wird.