Tesla entwickelt Megapod-Modularserver für KI

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Tesla entwickelt Megapod-Modularserver für KI

Tesla, führend auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien, weitet sein Geschäftsfeld weiter aus. Das Unternehmen hat neue Geräte für Rechenzentren registriert — die Megapod-Modularserversysteme. Dieser Schritt zeigt, dass der von Elon Musk geführte Gigant nicht nur ein Automobilhersteller, sondern auch ein bedeutender Anbieter technologischer Infrastruktur wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat Tesla die neue Marke Megapod offiziell registriert. Obwohl Bilder des Designs der Geräte noch nicht veröffentlicht wurden, ist die technische Beschreibung des neuen Produkts in den Dokumenten detailliert aufgeführt. Demnach ist Megapod ein modulares Hardwaresystem für Berechnungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI).

Technische Möglichkeiten und Komponenten

Das neue System umfasst Computerserver, Spezialausrüstung für die Verarbeitung von AI-Daten, Netzwerkgeräte, Stromverteilungseinheiten und Kühlsysteme. Megapod wird nicht nur als eine Sammlung einzelner Teile, sondern als eine einheitliche und autonom funktionierende Plattform beschrieben. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Rechenzentren schnell zu erweitern.

In den Dokumenten heißt es, dass diese modularen Systeme als "eine Einheit" verkauft werden. Das bedeutet, dass der Käufer die gesamte notwendige Infrastruktur fertig installiert im Gehäuse erhält. Dieser Ansatz ähnelt dem Megapack-Projekt von Tesla im Energiesektor, bei dem große Energiespeichersysteme in Form von Modulblöcken geliefert werden.

Software und Steuerung

Tesla möchte sich nicht nur auf Hardware beschränken. Zusammen mit den Megapod-Systemen wird eine spezielle Software zur Überwachung, Steuerung, Optimierung und Regulierung der modularen Hardwarekomplexe bereitgestellt. Dies ermöglicht es den Nutzern, AI-Workloads effizient zu verteilen und den Energieverbrauch zu kontrollieren.

Bisher hat Tesla keinen offiziellen Kommentar zu dieser Nachricht abgegeben. Experten glauben jedoch, dass das Unternehmen seine Erfahrung beim Training des Dojo-Supercomputers und der Autopilot-Systeme nutzen möchte, um Hochleistungs-Lösungen für den externen Markt anzubieten. Dies könnte einen ernsthaften Wettbewerb für NVIDIA und andere Giganten der Server-Infrastruktur bedeuten.

Während das Interesse an AI-Technologien auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, könnten modulare und fertige Lösungen von Unternehmen wie Tesla in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Modernisierung lokaler Rechenzentren spielen. Das Megapod-Projekt dient der weiteren Stärkung des technologischen Ökosystems des Unternehmens.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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