Claude Guillemot, einer der Gründer des weltberühmten Videospielentwicklers Ubisoft, ist tragischerweise im Alter von 69 Jahren verstorben. Wie Bloomberg und französische Medien berichten, kam der Unternehmer bei einem Absturz des von ihm gesteuerten Flugzeugs ums Leben. Dieses Ereignis ist nicht nur für die französischen Geschäftskreise, sondern für die gesamte globale Gaming-Industrie ein unerwarteter Verlust. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Tragödie ereignete sich in der Ferienstadt La Baule in Frankreich. Berichten zufolge war Claude Guillemot eine von zwei Personen an Bord des kleinen Flugzeugs. Leider kamen beide Personen an Bord des Flugzeugs bei dem Absturz ums Leben. Die zuständigen Behörden untersuchen derzeit die Ursachen des Vorfalls, wobei erste Vermutungen auf ein technisches Versagen oder ungünstige Wetterbedingungen hindeuten.

Ein gewaltiges Erbe in der Gaming-Industrie

Claude Guillemot gründete Ubisoft im Jahr 1986 gemeinsam mit seinen vier Brüdern. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen von einem kleinen Familienbetrieb zu einer der weltweit größten Gaming-Konzerne. Heute ist Ubisoft Gamern auf allen Kontinenten durch legendäre Franchises wie Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia und Tom Clancy bekannt.

Obwohl sein Bruder Yves Guillemot als CEO die Leitung von Ubisoft innehat, spielte Claude eine wichtige Rolle bei der strategischen Entwicklung des Familienunternehmens. Zudem war er Präsident der Guillemot Corp., einem Hersteller von Gaming- und Audio-Zubehör. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche innovative Geräte für die Gaming-Industrie auf den Markt gebracht.

Ubisoft gab eine offizielle Erklärung ab und drückte tiefe Trauer über den Tod des Gründers aus. "Wir bedauern zutiefst, das Ableben von Claude Guillemot, Mitgründer der Ubisoft-Gruppe und Präsident der Guillemot Corp., infolge eines tragischen Unfalls bekannt zu geben. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Auch für usbekische Gamer und Technikbegeisterte sind die Produkte von Ubisoft nicht fremd. Die vom Unternehmen entwickelten Spiele gehören zu den beliebtesten Inhalten in den Computerclubs und bei Privatnutzern des Landes. Es ist derzeit nicht bekannt, wie sich der Tod von Claude Guillemot auf die Zukunftspläne dieses riesigen Imperiums auswirken wird, aber die Unternehmensführung bleibt in den Händen der Familie Guillemot.

Bisher haben das Unternehmen und die Familienmitglieder beschlossen, keine weiteren Details zu dieser Tragödie bekannt zu geben. Solche Verluste sind in der Technologiewelt selten, und der Tod eines Führungspersönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung wird von Branchenvertretern als großer Verlust gewertet.