Chinesische Wissenschaftler entwickeln digitalen Zwilling für optische Computer

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Chinesische Wissenschaftler entwickeln digitalen Zwilling für optische Computer

In einer Zeit der rasanten Entwicklung von AI-Technologien steigt der Bedarf an Rechenleistung steil an. Optische Computer, die Daten mithilfe von Licht statt Elektrizität verarbeiten, gelten als eine der vielversprechendsten Lösungen, doch technische Komplexität und hohe Kosten verhindern ihre breite Verbreitung. Um dieses Problem zu lösen, haben chinesische Forscher einen umfassenden „digitalen Zwilling“ optischer Systeme entwickelt — die Digital Twin Optical Computing System (DT-OCS) Plattform. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Gemäß den im Fachjournal Opto-Electronic Advances veröffentlichten Daten ermöglicht das neue System die Software-Simulation des Verhaltens, ohne dass eine Verbindung zu realer optischer Hardware erforderlich ist. Das bedeutet, dass Wissenschaftler ihre Algorithmen nun in einer virtuellen Umgebung testen können, ohne auf den direkten Zugriff auf teure photonische Chips und komplexe Geräte warten zu müssen. Zuvor mussten Forscher Wartezeiten in Kauf nehmen und die Geräte vor jedem neuen Experiment neu kalibrieren.

Funktionsprinzip und Vorteile des DT-OCS-Systems

Das DT-OCS-System fungiert als hochpräziser Simulator und arbeitet parallel zum physischen System. In Tests verwendeten die Wissenschaftler einen photonischen Chip auf Basis von Silizium-Photonik und einen Hochgeschwindigkeits-optischen Rechenkomplex. Das System wurde bei AI-Aufgaben wie Bildklassifizierung und sequenzieller Entscheidungsfindung getestet. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Wenn im digitalen Modell trainierte Parameter ohne weitere Anpassungen auf die reale Hardware übertragen wurden, entsprach die Effizienz des physischen Systems nahezu exakt den Vorhersagen des virtuellen Modells.

Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die erhebliche Einsparung von Zeit und finanziellen Mitteln für Experimente. Mehrere Forschungsgruppen können gleichzeitig verschiedene Aufgaben an einer digitalen Kopie eines einzigen Geräts entwickeln. Dies verwandelt optische Computer von seltenen, spezialisierten Laborgeräten in eine offene Forschungsinfrastruktur für alle.

Die Projektleiter haben die DT-OCS-Plattform und den dazugehörigen Datensatz als Open-Source zur Verfügung gestellt. Nun können Entwickler und Ingenieure weltweit neue Algorithmen über diese Plattform trainieren und testen, auch wenn sie über keine eigene optische Hardware verfügen. Laut ixbt.com wird erwartet, dass diese Offenheit das Innovationstempo in diesem Bereich vervielfacht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass moderne optische Rechenplattformen nicht nur aus physischen Geräten, sondern auch aus deren Software-Äquivalenten bestehen sollten. Solche digitalen Zwillinge werden die Entwicklung optischer Prozessoren beschleunigen, die ernsthafte Konkurrenten zu den traditionellen Rechensystemen von Giganten wie NVIDIA oder Google werden könnten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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