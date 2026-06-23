KI-Chip-Hersteller Groq sammelt 650 Millionen Dollar ein

·4·Technologie
KI-Chip-Hersteller Groq sammelt 650 Millionen Dollar ein

Groq, das auf dem Markt für KI-Chips mit Giganten wie NVIDIA konkurriert, hat offiziell bestätigt, dass es 650 Millionen Dollar an neuen Investitionen eingeworben hat, um seine Geschäftstätigkeit auszuweiten und strategische Änderungen vorzunehmen. Dieser Schritt erfolgt in einer kritischen Phase, da Groq kürzlich im Rahmen einer komplexen Vereinbarung mit NVIDIA einen Teil seines technologischen geistigen Eigentums und führende Spezialisten verloren hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wird erwartet, dass diese Finanzierungsrunde den Marktwert des Unternehmens erheblich steigern wird, obwohl die genauen Zahlen noch nicht bekannt gegeben wurden. Im September letzten Jahres wurde Groq auf 6,9 Milliarden Dollar geschätzt. Die neuen Mittel werden nicht nur zur Modernisierung der technologischen Basis, sondern auch zum Ersatz von Schlüsselpersonal verwendet, das zu NVIDIA gewechselt ist.

Umstrittene Vereinbarung und Personalaustausch mit NVIDIA

Im Dezember letzten Jahres wurde ein spezieller Lizenzvertrag zwischen NVIDIA und Groq unterzeichnet. Infolge dieser Vereinbarung wechselten Groq-Gründer und CEO Jonathan Ross sowie Präsident Sunny Madra und mehrere wichtige Ingenieure zu NVIDIA. Dieser Prozess, in der Tech-Welt als "not-acqui-hire" bezeichnet (Gewinnung von Talenten ohne vollständige Übernahme), brachte den Investoren von Groq zwar große Gewinne, hinterließ jedoch eine Lücke in der Unternehmensführung.

Derzeit hat Doug Wightman, einer der Gründer des Unternehmens, die Leitung von Groq übernommen. Um das Team zu verstärken, ernannte das Unternehmen Alan Rice, der Erfahrung bei Giganten wie xAI und Meta gesammelt hat, zum Chief Operating Officer (COO). Zudem sind Spezialisten von Microsoft und anderen Cloud-Technologie-Unternehmen zum Team gestoßen.

Neue Strategie: Fokus auf Cloud-Dienste

Groq ist bekannt für seine sogenannten Language Processing Units (LPU), die die Geschwindigkeit der Inferenz in KI-Systemen drastisch erhöhen. Nachdem NVIDIA jedoch die Lizenz für diese Technologie erworben und sein Nvidia Groq 3 LPX-System vorgestellt hatte, entschied Groq, sein Geschäftsmodell zu ändern.

Das Unternehmen konzentriert sich nun primär auf das "Neocloud"-Geschäft (Cloud-Dienste der nächsten Generation). Groq gab bekannt, dass es derzeit folgende Erfolge erzielt hat:

  • 13 Rechenzentren in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und der Asien-Pazifik-Region wurden eingerichtet;
  • Über 5 Millionen Entwickler und Tausende von KI-Unternehmen werden bedient;
  • Wöchentlich werden Billionen von Token (Texteinheiten) verarbeitet.
Die Aktivität von Unternehmen wie Groq ist für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan von großer Bedeutung. Ein verstärkter Wettbewerb auf dem Markt für KI-Chips führt zu sinkenden Preisen für Cloud-Computing-Dienste für Endnutzer und einer Demokratisierung der Technologien. Mit seinem neuen Kapital versucht Groq zu beweisen, dass es der Dominanz von NVIDIA standhalten kann.

GroqNVIDIAKünstliche IntelligenzChipsetTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis umNeurotechnologie-Revolution: Hirnimplantate ziehen vom Labor in die Praxis umHeute, 01:26NVIDIA kündigt Lösung für das Wasserverbrauchsproblem von KI anNVIDIA kündigt Lösung für das Wasserverbrauchsproblem von KI anHeute, 01:26Xiaomi stellt neuen Mijia Pro 508L Kühlschrank mit HyperOS vorXiaomi stellt neuen Mijia Pro 508L Kühlschrank mit HyperOS vorHeute, 00:59Apple- und Tesla-Zulieferer Tata Electronics Opfer eines CyberangriffsApple- und Tesla-Zulieferer Tata Electronics Opfer eines CyberangriffsHeute, 00:53China verdoppelt die Größe seiner orbitalen Station TiangongChina verdoppelt die Größe seiner orbitalen Station TiangongHeute, 00:29Unbehebbare Schwachstelle in Apple-Chips gefunden: iPhone-Geräte gefährdetUnbehebbare Schwachstelle in Apple-Chips gefunden: iPhone-Geräte gefährdetHeute, 00:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht