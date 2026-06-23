Asus und Acer kehren auf den deutschen Markt zurück: Patentstreit mit Nokia beendet

Die taiwanesischen Technologiegiganten Asus und Acer haben den Verkauf ihrer Laptops und PCs in Deutschland offiziell wieder aufgenommen. Die mehrmonatigen Einschränkungen waren aufgrund eines Patentstreits mit dem finnischen Unternehmen Nokia in Kraft. Diese Entscheidung bedeutet eine Stabilisierung der Versorgung mit Technologiegeräten in einem der größten Märkte Europas. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Kern des Problems liegt in der HEVC (H.265) Videocodec-Technologie. Im Januar 2024 entschied ein Münchner Gericht zugunsten von Nokia und verbot den Verkauf, Import und Vertrieb von Geräten ohne entsprechende Lizenzvereinbarung auf deutschem Staatsgebiet. Dieses Verbot galt zunächst für Acer- und später für Asus-Produkte und zwang die Unternehmen, ihre Strategien zu überdenken.

Zwei Wege zur Lösung des Konflikts

Acer wählte einen besonderen Ansatz für die Rückkehr auf den deutschen Markt. Unternehmensvertreter teilten mit, dass die Produkte nun in zwei Varianten angeboten werden: Geräte, bei denen die HEVC-Unterstützung bereits aktiviert ist, und Versionen, die ohne diesen Codec hergestellt wurden. Im zweiten Fall können Benutzer unabhängig Software von Drittanbietern installieren, um mit dem H.265-Format zu arbeiten.

Asus bevorzugte eine direkte Vereinbarung mit Nokia. Laut ixbt.com gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Schiedsabkommen mit Nokia unterzeichnet hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung haben die Parteien beschlossen, alle Gerichtsverfahren in Deutschland auszusetzen oder vollständig zu beenden. Dies ermöglicht die Rückkehr von Asus-Geräten auf den Markt ohne technische Einschränkungen.

Auf dem Höhepunkt des Patentstreits war Asus sogar gezwungen, seinen offiziellen Online-Shop in Deutschland zu schließen. Es ist anzumerken, dass sich die Gerichtsentscheidung nur auf neue Lieferungen bezog und den Verkauf von Waren, die sich bereits in den Lagern der Einzelhändler befanden, nicht beeinflusste.

Diese Situation zeigt erneut, wie wichtig Patentrechte auf dem globalen Technologiemarkt sind. Unternehmen wie Nokia fordern strikt die Monetarisierung ihres geistigen Eigentums, was für Hersteller zu zusätzlichen Kosten oder komplexen rechtlichen Prozessen führt.

Für usbekische Verbraucher hat diese Nachricht eine indirekte Bedeutung. Der deutsche Markt ist das größte Distributionszentrum in Europa, und die dortige Stabilität beeinflusst die globalen Preise sowie die Geschwindigkeit, mit der neue Modelle in andere Regionen gelangen. Da Asus- und Acer-Produkte auch in unserem Land beliebt sind, ist die Lösung der rechtlichen Probleme der Hersteller ein positives Signal für die allgemeine Stabilität der Marken.