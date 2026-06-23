Ai+ stellt Nova 2-Serie im iPhone 17-Stil vor

Ein neuer Name auf dem Smartphone-Markt — die Marke Ai+ hat offiziell ihre nächsten Modelle Nova 2 Neo 5G und Nova 2 Pro 5G angekündigt. Diese Geräte ziehen die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten durch ihre Erschwinglichkeit und unerwarteten technischen Daten auf sich, insbesondere durch ein Design, das an das zukünftige iPhone 17 erinnert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Flaggschiff der Serie, das Modell Nova 2 Pro 5G, ist mit einem riesigen 6,9-Zoll-Full-HD+-Display ausgestattet. Eine Bildwiederholrate von 144 Hz macht es ideal für Spiele und dynamische Inhalte. Für die Leistung des Geräts ist der MediaTek Dimensity 7100 Prozessor verantwortlich, unterstützt von bis zu 8 GB RAM.

Technische Möglichkeiten und Design-Besonderheiten

Laut ixbt.com wurde die Rückseite des Nova 2 Pro 5G basierend auf Insider-Informationen zu den noch nicht vorgestellten iPhone 17 Smartphones von Apple entworfen. Zudem befinden sich auf der Rückseite benutzerdefinierbare LED-Leuchten, die dem Gerät einen futuristischen Look verleihen. Das Kamerasystem wird durch ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 13-Megapixel-Frontkamera ergänzt.

Die einfachere Version — das Nova 2 Neo 5G — verfügt über ein 6,74-Zoll-HD+-LCD-Display mit 120 Hz. Im Inneren ist ein MediaTek Dimensity 6300 Chip verbaut. Der Hauptvorteil dieses Modells ist die 48-Megapixel-Hauptkamera basierend auf dem Sony IMX582 Sensor. Beim Speicher ist das Gerät auf 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher begrenzt.

Autonomie und Schutzsystem

Beide Smartphones sind mit einem 6000 mAh Akku ausgestattet, was nach heutigen Standards als sehr kapazitätsstark gilt. Obwohl das Laden auf 18 W begrenzt ist, garantiert die hohe Akkukapazität eine lange Laufzeit. Zudem können Nutzer den Speicher mithilfe von MicroSD-Karten auf bis zu 2 TB erweitern.

Bemerkenswerte Merkmale der neuen Geräte sind:

Feuchtigkeits- und Staubschutz nach IP65-Standard;

Seitlich platzierter Fingerabdruckscanner;

Vorhandensein von Stereo-Lautsprechern;

Android 16 Betriebssystem unter der NxtQuantum OS Oberfläche.

Das Erscheinen dieser Marke auf dem usbekischen Smartphone-Markt könnte den Wettbewerb im erschwinglichen Segment weiter verschärfen. Insbesondere für Liebhaber großer Bildschirme und starker Akkus werden die Ai+ Modelle eine gute Wahl sein. Bisher wurden keine genauen Informationen zum internationalen Erscheinungsdatum und zu den Preisen der Geräte bekannt gegeben.