SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat eine neue Phase beim Bau des Gigabay-Montagekomplexes erreicht, einem der größten Projekte zur Erschließung des Weltraums. Diese Anlage zieht die weltweite Aufmerksamkeit nicht nur durch ihre technischen Möglichkeiten, sondern auch durch ihre beispiellosen Dimensionen auf sich. Die derzeit parallel in Texas und Florida laufenden Bauarbeiten schaffen die Grundlage für die Massenproduktion von Starship-Raketen. Dies berichtet Ixbt.com in einer Meldung.

Laut Colin Lidtke, einem Reporter von NASASpaceflight, hat das Gigabay-Gebäude am Starbase-Standort in Texas bereits die siebte Ebene erreicht. Dies bedeutet, dass die neue Anlage die bestehenden Megabay-Montagehallen in der Höhe übertroffen hat. Es ist anzumerken, dass die Megabay 1 und Megabay 2 Hallen von SpaceX eine Höhe von etwa 100 Metern haben, in denen derzeit Starship-Schiffe und Super Heavy-Booster montiert werden.

Produktionskapazität und strategische Bedeutung

Laut Elon Musk wird Gigabay eine der größten Industrieanlagen der Welt werden. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, tausend Starship-Raketen pro Jahr zu produzieren. Ein solch gewaltiger Wert ist entscheidend für die Umsetzung der Pläne der Menschheit, zum Mars zu fliegen und permanente Basen auf dem Mond zu errichten. Schwere Maschinen und Kräne arbeiten ununterbrochen auf der Baustelle, was auf das hohe Tempo des Projekts hindeutet.

Gleichzeitig stehen die Arbeiten am Roberts Road Standort in Florida kurz vor dem Abschluss. Hier wird der Hauptteil der Gigabay-Konstruktion, einschließlich des Dachs und der Etagentrennungen, installiert. Die gleichzeitige Inbetriebnahme solcher Kapazitäten in zwei großen Bundesstaaten wird die absolute Führung von SpaceX in der Weltraumindustrie festigen.

Tests und Zukunftspläne

Bisher haben SpaceX-Spezialisten fünf erfolgreiche Testflüge des Starship-Systems (Super Heavy Booster und Starship-Schiff) durchgeführt. Jeder Flug ermöglichte die Optimierung des Systems und die Vorbereitung auf die nächsten Phasen. Obwohl die genaue Anzahl der im Jahr 2025 zu montierenden Raketen noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass diese Zahlen mit der Inbetriebnahme von Gigabay steil ansteigen werden.

Auch für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht von großer Bedeutung. Die Zunahme von günstigen und wiederverwendbaren Raketen wird in Zukunft zu sinkenden Preisen für Satelliten und einer Erweiterung der globalen Internetabdeckung führen. Diese revolutionären Schritte von SpaceX werden den Weltraumtourismus und die Wissenschaft in den kommenden Jahrzehnten zweifellos auf ein völlig neues Niveau heben.