Elon Musk prognostiziert: KI wird in 5 Jahren intelligenter als die gesamte Menschheit

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Elon Musk prognostiziert: KI wird in 5 Jahren intelligenter als die gesamte Menschheit

Einer der reichsten Menschen der Welt, der Gründer von Tesla und xAI, Elon Musk, hat eine weitere sensationelle Aussage zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) gemacht. Laut dem Milliardär wird das Technologieniveau in den nächsten 4-5 Jahren einen Punkt erreichen, an dem es nicht nur einzelne Personen, sondern das gesamte intellektuelle Potenzial der Menschheit übertreffen wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Prognose erfolgte als Antwort auf die Ideen des bekannten Unternehmers Peter Diamandis über die Ausdehnung der Menschheit über die Grenzen der Erde hinaus. Diamandis betonte die Notwendigkeit der Weltraumbesiedlung, um Ressourcenbeschränkungen zu überwinden und Innovationen zu beschleunigen. Elon Musk deutet jedoch an, dass in diesem Prozess die Rolle der künstlichen Intelligenz gegenüber dem menschlichen Faktor drastisch zunehmen wird.

Menschliches Genie und die technologische Grenze

Musk erklärte, dass die Möglichkeiten des menschlichen Genies bisher durch die Bevölkerungszahl und den Grad der Ressourcennutzung begrenzt waren. Die rasante Entwicklung der KI könnte diese Barrieren jedoch beseitigen. Seiner Meinung nach ist die Zunahme der Rechenleistung und Energie nicht nur ein technisches Wachstum, sondern die Schaffung eines beispiellosen Assistenten für die Menschheit bei Entdeckungen und der Lösung komplexer Probleme.

Der Milliardär hatte zuvor erklärt, dass sein Unternehmen xAI bis 2026 das Niveau einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) erreichen könnte. AGI ist ein System, das in der Lage ist, jede intellektuelle Aufgabe zu bewältigen, die ein Mensch ausführen kann. Sollte Musks neue Prognose eintreffen, wird die KI bis 2029 die kollektive Intelligenz der gesamten Weltbevölkerung übertreffen.

Sicherheit und das "Terminator"-Szenario

Gleichzeitig mahnt Elon Musk die Tech-Giganten immer wieder zur Vorsicht. Seinen Worten zufolge könnte der Verlust der Kontrolle über die KI zu katastrophalen Folgen führen, insbesondere dazu, dass das Szenario des berühmten "Terminator"-Films Realität wird. Daher müssen Entwickler Sicherheitsfragen oberste Priorität einräumen.

Zudem betont der Unternehmer, dass die Zahl der Roboter in Zukunft die Zahl der Menschen übersteigen und sie alle Bedürfnisse der Menschheit befriedigen wird. Musk bezeichnet diese Ära als eine "Zeit des wunderbaren Überflusses" und forderte die Gesellschaft auf, sich auf wirtschaftliche und soziale Veränderungen vorzubereiten. Laut ixbt.com werden solche Veränderungen den Arbeitsmarkt und den täglichen Lebensstil vollständig transformieren.

Auch Spezialisten aus Usbekistan verfolgen das globale technologische Rennen aufmerksam. Obwohl Musks Prognosen oft optimistisch oder übermäßig radikal erscheinen, zeigt der heutige Erfolg von ChatGPT und anderen neuronalen Netzen, dass dieser Prozess bereits unumkehrbar ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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