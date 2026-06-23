Revolution auf dem Smartphone-Markt: Gerät mit 9000 mAh Akku erwartet

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Revolution auf dem Smartphone-Markt: Gerät mit 9000 mAh Akku erwartet

Die Autonomie bleibt eines der drängendsten Probleme in der Smartphone-Industrie. Laut dem bekannten chinesischen Insider Digital Chat Station wird im Juli dieses Jahres ein neues Smartphone mit einem Rekordakku von 9000 mAh auf den Markt kommen. Dieser Wert ist fast doppelt so hoch wie die durchschnittliche Kapazität moderner Flaggschiffe. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Obwohl der Name des Herstellers noch nicht bekannt gegeben wurde, sind einige Details zu den technischen Daten des Geräts bekannt. Das neue Smartphone zeichnet sich nicht nur durch seinen großen Akku, sondern auch durch seine Robustheit aus. Berichten zufolge wird das Modell vollständig wasserdicht sein und über ein verstärktes Schutzsystem gegen Stöße und Stürze aus der Höhe verfügen.

Technische Daten und Leistung

Das Gerät wird voraussichtlich über ein flaches Panel mit 1,5K-Auflösung verfügen. Dies bietet den Nutzern ein hochwertiges Bild und dient gleichzeitig der Optimierung des Energieverbrauchs. Zudem werden Stereolautsprecher für eine hochwertige Audioübertragung installiert. Laut ixbt.com basiert das Gadget auf einem energieeffizienten Prozessor der Snapdragon 6-Serie.

Die Wahl der Snapdragon 6-Plattform ist kein Zufall. Diese Chips sind eher auf Energieeinsparung und stabilen Betrieb als auf extrem hohe Leistung ausgerichtet. In Kombination mit einer Kapazität von 9000 mAh könnte dieser Prozessor sicherstellen, dass das Smartphone mehrere Tage ohne Aufladen funktioniert. Dies ist besonders wichtig für Personen auf langen Reisen oder für Arbeiten unter extremen Bedingungen.

Der Insider betont, dass die Hersteller hier nicht aufhören wollen. In Laboren wird derzeit an einem noch leistungsstärkeren Modell mit einem 10.000 mAh Akku gearbeitet. Die Version mit diesem riesigen Akku soll jedoch etwas später erscheinen.

Digital Chat Station hat bereits zuvor wichtige Neuigkeiten aus der Technologiewelt präzise vorhergesagt, darunter die Spezifikationen der Modelle Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro sowie das Erscheinen des Realme GT 7 Pro mit einem Samsung-Display. Daher werden die Meldungen über diesen neuen „Energie-Riesen“ von Experten ernst genommen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan ist die Nachfrage nach solch robusten Smartphones hoch. Insbesondere für Personen in Bergregionen, Reisende und Kuriere waren wassergeschützte Geräte mit langer Akkulaufzeit schon immer interessant. Diese für Juli erwartete Premiere könnte einen neuen Trend auf dem Smartphone-Markt auslösen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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