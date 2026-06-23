Revolution in der Batteriewelt: Natrium-Ionen-Batterien zeigen Beständigkeit bis -40 Grad

In der Elektrofahrzeugindustrie hat ein lang erwarteter technologischer Durchbruch stattgefunden. FAW Jiefang gab in Zusammenarbeit mit HiNa Battery den erfolgreichen Abschluss umfangreicher Tests an Natrium-Ionen-Batterien der neuen Generation bekannt. Diese Technologie soll eine der größten Schwachstellen der Branche lösen — den Kapazitätsverlust und die langen Ladezeiten bei kaltem Klima. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Im Testprozess wurde ein schwerer Elektro-Lkw des Typs FAW Jiefang J6P eingesetzt. Dieser Lkw ist mit einer riesigen Natrium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 339 kWh ausgestattet. Während der siebenmonatigen Tests legte das Fahrzeug mehr als 15.000 Kilometer zurück und bewies seine Zuverlässigkeit in verschiedenen komplexen Betriebsszenarien.

Extreme Kälte und Schnellladung

Das beeindruckendste Merkmal der neuen Batterie ist ihre Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen. Laut ixbt.com behielt die Batterie selbst bei Lufttemperaturen von bis zu -40 °C mehr als 90 Prozent ihrer Nutzkapazität. Dieser Wert ist um ein Vielfaches besser als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien und ermöglicht den effizienten Einsatz von Elektro-Lkw auch in nördlichen Regionen.

In der Logistik ist Zeit die wertvollste Ressource. Die neue Natrium-Ionen-Technologie erfüllt diese Anforderung voll und ganz: Trotz der enormen Kapazität von 339 kWh dauert die vollständige Aufladung der Batterie nur 20-25 Minuten. Dies ermöglicht es, den Lkw während einer kurzen Pause des Fahrers wieder für eine lange Fahrt vorzubereiten.

Langfristige Haltbarkeit und Lebensdauer

Auch die Lebensdauer der Batterie hat Branchenexperten überrascht. Laboruntersuchungen zeigten, dass die Batterie mehr als 8.000 Ladezyklen standhält. Dies ist ein deutlich höherer Wert als die aktuellen Industriestandards. Eine solche Haltbarkeit wird ein wichtiger Faktor zur Senkung der Betriebskosten für Transportunternehmen sein.

Auch unter den Bedingungen Usbekistans hat diese Technologie großes Potenzial. In Anbetracht der Tatsache, dass in einigen Regionen unseres Landes im Winter die Temperaturen stark sinken und im Sommer eine hohe Hitze herrscht, könnten gegen äußere Einflüsse resistente Natrium-Ionen-Batterien die Entwicklung des Elektrotransports vorantreiben. Aufgrund einer günstigeren Rohstoffbasis werden solche Batterien in Zukunft auch dazu beitragen, die Preise für Elektroautos zu senken.

FAW Jiefang arbeitet derzeit an der Einführung dieser Technologie in die Serienproduktion und ihrer breiten Anwendung auf dem Markt für Nutzfahrzeuge. Wenn Natrium-Ionen-Batterien populär werden, wird dies die Abhängigkeit von Lithium nicht nur bei Lkw, sondern auch im Segment der leichten Elektroautos verringern.