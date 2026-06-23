KI und Video: Fika Jobs revolutioniert den Rekrutierungsprozess

Auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist der Prozess der Lebenslaufabgabe und das Warten auf eine Antwort oft zu einer ineffizienten und intransparenten Phase geworden. Das in Stockholm ansässige Startup Fika Jobs hat eine neue Plattform eingeführt, die mithilfe von AI-Agenten Videointerviews führt, um dieses Problem zu lösen. In seiner ersten Entwicklungsphase konnte das Projekt erfolgreich 4 Millionen Dollar an Investitionen gewinnen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Fika Jobs-Plattform erinnert an eine einzigartige Mischung aus traditionellen LinkedIn- und unterhaltsamen TikTok-Formaten. Hier präsentieren sich die Kandidaten durch kurze Videoprofile anstelle von trockenen Textinformationen. Laut TechCrunch dienen die eingeworbenen Mittel der Verbesserung der Plattform, der Erweiterung des Teams und einem groß angelegten globalen Debüt Ende dieses Jahres.

Wie läuft das Gespräch mit AI-Agenten ab?

Für Arbeitssuchende beginnt der Prozess mit der Verknüpfung ihres LinkedIn-Profils mit der Plattform. Anschließend analysiert eine KI, die auf dem von Google entwickelten Gemini-Modell basiert, die Erfahrung des Kandidaten und erstellt maßgeschneiderte Fragen. Der Kandidat absolviert ein etwa 10-minütiges Videointerview mit dem AI-Agenten.

Nach Abschluss des Gesprächs extrahiert das System automatisch die wichtigsten Antworten in kurze Videoclips und platziert diese im Profil des Kandidaten. Der Hauptvorteil dieses Systems besteht darin, dass der Nutzer sich nicht für jede neue Stelle erneut bewerben muss. Arbeitgeber können passende Fachkräfte ganz einfach aus einer Datenbank fertiger Videoprofile finden.

Aspekte, die wichtiger sind als der Lebenslauf

Die Startup-Gründer Jacob und Alexander Dubua wurden durch Schwierigkeiten inspiriert, denen sie bei ihren früheren Projekten begegneten. Ihren Worten zufolge ziehen die Lebensläufe vieler talentierter Kandidaten keine Aufmerksamkeit auf sich, doch in der Live-Kommunikation werden ihr Enthusiasmus und ihr Potenzial sofort sichtbar. „Daten auf dem Papier können die Kommunikationsfähigkeit und den Charakter eines Menschen nicht vollständig offenbaren“, sagt Jacob Dubua.

Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern auf dem Markt ist Fika Jobs nicht nur ein Screening-Tool für den Arbeitgeber, sondern auch ein Raum, in dem Kandidaten ihre Persönlichkeit zeigen können. Dies wird insbesondere für Berufseinsteiger und Menschen, die ihre Branche wechseln möchten, sehr hilfreich sein.

Auch auf dem Arbeitsmarkt in Usbekistan ist in den letzten Jahren eine digitale Transformation zu beobachten. Die Popularität von Plattformen wie Fika Jobs ermöglicht es lokalen HR-Experten, bereits in der ersten Phase nicht nur die technischen Fähigkeiten der Kandidaten, sondern auch deren kulturelle Passung (Cultural Fit) zu bestimmen. Dies spart erheblich Rekrutierungskosten und Zeit.