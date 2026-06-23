Die Sicherheit bei der Nutzung von Elektrorollern und Mikromobilitätsmitteln bleibt weltweit, einschließlich Usbekistan, ein aktuelles Thema. Yurent, einer der beliebten Kicksharing-Dienste Russlands, hat mit dem Testen einer neuen Technologie begonnen, die eine automatische Überprüfung des Alters der Nutzer ermöglicht. Dieses Projekt, das über das "Digital ID"-System der nationalen digitalen Plattform Max realisiert wird, zielt darauf ab, Minderjährigen das Fahren von Scootern zu untersagen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit wurde diese innovative Lösung im Pilotmodus in den Städten Sankt Petersburg und Kaliningrad eingeführt. Bis zum Ende des Jahres ist geplant, dieses System in allen Gebieten vollständig zu implementieren, in denen der Kicksharing-Dienst verfügbar ist. Solche technologischen Ansätze gewährleisten nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern erhöhen auch die soziale Verantwortung der Unternehmen.

Wie funktioniert das System?

Laut ixbt.com müssen Nutzer keine komplexen Prozesse durchlaufen, um ihr Alter zu bestätigen. Es genügt, im Kicksharing-App den Bereich "Profil" aufzurufen und die Schaltfläche zur Verifizierung über "Digital ID" zu drücken. Die Grundvoraussetzung ist, dass die Kicksharing-App und das digitale Identifikationssystem mit derselben Telefonnummer verknüpft sein müssen.

Der Bestätigungsprozess ist vollständig automatisiert, und es werden keine zusätzlichen Dokumente vom Nutzer verlangt. Wichtig ist, dass dieser Vorgang nur einmal durchgeführt wird und bei der nächsten Scooter-Miete nicht wiederholt werden muss. Dies vereinfacht die Nutzererfahrung und liefert dem Dienstanbieter gleichzeitig präzise Informationen über das tatsächliche Alter des Kunden.

Entwicklungsgeschichte der Technologie

Die "Digital ID"-Technologie der Max-Plattform wurde ursprünglich im September 2025 eingeführt, um den Kaufprozess von Produkten mit Altersbeschränkungen zu vereinfachen. Später wurde der Umfang dieser Technologie erweitert und ab April 2026 auch in Schnell-Check-in-Systemen in Hotels eingesetzt.

Auch auf dem usbekischen Markt gewinnen Elektroller-Vermietungen in den letzten Jahren an Popularität. In Großstädten wie Taschkent könnte die Einführung digitaler Identifikationssysteme zur Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Scootern in Zukunft relevant werden. Bisher führen lokale Kicksharing-Dienste die Identifikation hauptsächlich über Bankkarten durch, doch wie internationale Erfahrungen zeigen, gelten spezielle Digital-ID-Systeme als wesentlich zuverlässiger.

Diese Neuigkeit zeigt, dass die Regulierungsprozesse im Bereich der Mikromobilität im Einklang mit technologischen Lösungen berkembang. In Zukunft wird erwartet, dass solche Systeme nicht nur das Alter, sondern auch das Vorhandensein eines Führerscheins aus der Ferne prüfen können.