SpaceXAI baut weltweit größte Wasseraufbereitungsanlage für KI-Projekte

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceXAI hat die Wiederaufnahme eines riesigen, gestoppten Infrastrukturprojekts in Memphis (USA) bekannt gegeben. Die weltweit größte Abwasserbehandlungsanlage wird den Bedarf von KI-Projekten und Rechenzentren (Data Center) decken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Gesamtkosten des Projekts werden auf fast 80 Millionen Dollar geschätzt. Die im Februar 2025 angekündigte Anlage ist das größte Wasseraufbereitungsobjekt ihrer Art. Hauptziel des Projekts ist die kontinuierliche Wasserversorgung der Hochleistungsrechenzentren des Unternehmens sowie die Reduzierung der Belastung der lokalen Grundwasserschichten.

Berechnungen zufolge wird die Anlage in der Lage sein, bis zu 49,2 Millionen Liter Abwasser pro Tag zu verarbeiten. Besonders wichtig ist, dass ein Teil des gereinigten Wassers in die städtische Infrastruktur von Memphis zurückgeführt wird. Dies wird dazu beitragen, den Druck auf das allgemeine Wasserversorgungssystem der Region erheblich zu mildern.

Baustopp und neue Strategie

Der Bau begann im September 2025, doch kurz darauf, im April desselben Jahres, wurden die Arbeiten vorübergehend eingefroren. Grund dafür waren die Umverteilung interner Unternehmensressourcen und die Vorbereitung auf einen möglichen IPO (Börsengang). In dieser Zeit lag der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Rechenleistung der Data Center.

Im Februar 2026 revidierte die Unternehmensleitung jedoch ihre Strategie und erklärte, den Fokus auf den Abschluss wichtiger Infrastrukturobjekte zu legen. Nach Verhandlungen mit dem Bürgermeister von Memphis und Vertretern der Versorgungsbetriebe wurde die endgültige Entscheidung zur Fortsetzung des Baus getroffen.

Planmäßig sollen die Hauptarbeiten im ersten Quartal 2027 wieder aufgenommen werden. Wie Unternehmenschef Elon Musk jedoch betonte, könnten die Prozesse schneller als erwartet beginnen, möglicherweise bereits im vierten Quartal 2026.

Fusion von SpaceX und xAI

Dieses Projekt wird vor dem Hintergrund struktureller Änderungen bei SpaceX realisiert. Im Februar 2026 übernahm SpaceX vollständig sein KI-Startup xAI. Infolgedessen wurde xAI als eigenständiges Unternehmen aufgelöst und in eine spezialisierte KI-Abteilung innerhalb von SpaceX unter der Marke SpaceXAI umgewandelt.

Die rasante Entwicklung von AI-Technologien und das Training großer neuronaler Netze erfordern enorme Mengen an Energie sowie Wasserressourcen für Kühlsysteme. Diese von SpaceXAI errichtete riesige Aufbereitungsanlage zeigt nicht nur die ökologische Verantwortung des Tech-Giganten, sondern dient auch als wichtiges Vorbild für die nachhaltige Entwicklung der AI-Infrastruktur in der Zukunft.