Redmi, eine Untermarke von Xiaomi, hat offiziell sein neues Flaggschiff — das Redmi K90 Ultra — angekündigt. Dieses Smartphone zieht nicht nur durch seine hohe Leistung Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch durch technologische Lösungen, die auf dem Mobilgerätemarkt selten sind. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein beispielloser Hochkapazitätsakku und ein spezieller Lüfter, der Überhitzung beim Gaming verhindert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com läuft das neue Flaggschiff auf der neuesten Snapdragon 8 Elite Plattform von Qualcomm. Dieser Chipsatz ist für seine hohe Leistung sowie eine erhebliche Wärmeentwicklung bekannt. Daher haben die Ingenieure ein aktives Kühlsystem in das Gehäuse des Smartphones integriert. Auf den veröffentlichten Bildern ist unter dem Kamerablock ein breiter Lufteinlass zu sehen, was auf einen vollwertigen Kühler im Inneren des Geräts hindeutet.

Spezielle Lösungen für Gaming-Enthusiasten

Vertreter des Unternehmens betonen, dass das Redmi K90 Ultra dank des aktiven Kühlsystems selbst in den anspruchsvollsten 3D-Spielen über 60 Minuten eine stabile Bildrate (FPS) halten kann. In diesem Prozess tritt keine erzwungene Reduzierung der Prozessorleistung (Throttling) auf, sodass der Benutzer in dynamischen Szenen eine flüssige und hochwertige Grafik genießen kann.

Das Aussehen des Smartphones entspricht ebenfalls modernen Trends. Das Gerät ist mit einem flachen 6,83-Zoll-Display mit ultradünnen Rändern ausgestattet. Das in Space Silver präsentierte Gehäuse verfügt auf der Rückseite über einen großen, horizontal angeordneten Kamerablock. Das Besondere am Design ist, dass es Elemente eines klassischen Flaggschiffs und eines Gaming-Geräts vereint.

Energieeffizienz und Preispolitik

Ein weiterer beeindruckender Aspekt des Redmi K90 Ultra Modells ist sein 8.500 mAh Akku. Während die meisten aktuellen Flaggschiffe auf Batterien um 5.000 mAh beschränkt sind, verspricht Redmi seinen Nutzern eine autonome Laufzeit von mehreren Tagen. Zudem unterstützt das Gerät eine Schnellladetechnologie mit 100 W Leistung.

Xiaomi-Präsident Lu Weibing gab in den sozialen Netzwerken bekannt, dass die Vorbestellungen für das Smartphone in China begonnen haben. Für Erstkäufer werden spezielle Boni angeboten, darunter eine Powerbank und Schutzgläser. Der Preis des Smartphones wird auf etwa 3.000 Yuan (ca. 440 Dollar) geschätzt, was es zu einem der erschwinglichsten und leistungsstärksten Flaggschiffe auf dem Markt macht.

Die offizielle Präsentation des neuen Modells ist für den 30. Juni geplant. Das Gerät könnte etwas später auf den Markt in Usbekistan kommen, möglicherweise unter einem anderen Namen (z. B. unter der Marke POCO). Die Kombination aus niedrigem Preis und hohen technischen Daten wird dieses Modell zweifellos bei lokalen Gamern und Nutzern beliebt machen, die ein Handy mit langer Akkulaufzeit suchen.