Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat eine bedeutende Lücke in seinem Ökosystem geschlossen und offiziell den Xiaomi Smart Storage angekündigt, das erste Network Attached Storage (NAS)-Gerät in der Geschichte des Unternehmens. Unternehmensleiter Lu Weibing stellte diese Neuigkeit als neues und strategisches Mitglied des Marken-Ökosystems vor. Das Gerät ermöglicht die Erstellung eines persönlichen Cloud-Systems zu Hause und die zentralisierte Speicherung von Daten aller Gadgets. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten sagt.

Vorbestellungen für das Gerät haben bereits auf den Plattformen Xiaomi Mall und Xiaomi Youpin begonnen. Xiaomi Smart Storage verspricht den Nutzern nicht nur die Speicherung großer Datenmengen, sondern auch eine nahtlose Integration mit anderen smarten Geräten des Unternehmens. Dies wird insbesondere für Nutzer, die viele Foto- und Videoinhalte erstellen, eine praktische Lösung sein.

Technische Daten und Kapazität

Das neue NAS-Gerät wird in mehreren Modifikationen für unterschiedliche Anforderungen angeboten. Laut Ixbt.com sind die Preise des Geräts je nach Speicherkapazität wie folgt festgelegt:

4 TB Version — 340 Dollar;

8 TB Version — 425 Dollar;

16 TB Version — 690 Dollar.

Einer der Hauptvorteile des Geräts ist die Unterstützung universeller Formate. Es wurde bekannt, dass Xiaomi Smart Storage sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) aufnehmen kann. Dies ermöglicht es den Nutzern, den Speicher in Zukunft unabhängig zu aktualisieren oder zu erweitern.

Plattformübergreifende Integration

Xiaomi hat sein neues Produkt mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel gemacht. Das Gerät lässt sich vollständig in Gadgets integrieren, die unter Android, iOS, Windows, macOS und sogar Linux laufen. Dies gewährleistet einen gleich schnell Zugriff auf Dateien von einem iPhone, MacBook oder Windows-PC im Heimnetzwerk.

Analysten merken an, dass das Marktdebüt dieses Produkts mit der Präsentation des Flaggschiff-Smartphones Xiaomi 15 Ultra (in einigen Quellen als 17 Ultra angegeben) zusammenfällt. Diese Strategie zielt darauf ab, Nutzern das direkte Hochladen von hochwertigen 8K-Videos und Fotos im RAW-Format in den Heimspeicher zu ermöglichen.

In Anbetracht der Popularität von Xiaomi-Produkten auf dem Markt in Usbekistan könnte Xiaomi Smart Storage eine großartige Alternative für lokale Nutzer sein, insbesondere für diejenigen, die keine monatlichen Abonnements für ausländische Cloud-Dienste (wie Google Drive oder iCloud) bezahlen möchten. Obwohl das Datum der globalen Markteinführung des Geräts noch nicht bekannt gegeben wurde, zeigt es sich, dass die technischen Spezifikationen nicht hinter der Konkurrenz zurückbleiben.