Telegram nimmt Betrieb in Indien wieder auf: App kehrt in den Google Play Store zurück

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Telegram nimmt Betrieb in Indien wieder auf: App kehrt in den Google Play Store zurück

Nach vorübergehenden Einschränkungen durch die indische Regierung ist der Telegram-Messenger offiziell auf die Google Play-Plattform im Land zurückgekehrt. Die App ist nach einer mehrtägigen Sperre wieder zum Download verfügbar. Diese Entscheidung war eine erwartete Nachricht für Millionen von Nutzern in Indien, einem der weltweit größten Märkte des Messengers. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Zur Erinnerung: Die Einschränkungen für den Telegram-Dienst wurden ab dem 16. Juni dieses Jahres eingeführt. Grund dafür war das Durchsickern von Fragen der nationalen Eignungsprüfung für die Zulassung zu medizinischen Hochschulen über den Messenger. Infolge dieses Vorfalls wurden die Prüfungsergebnisse annulliert und Nachtermine festgelegt. Die Regierung entschied, den Betrieb des Dienstes zu unterbrechen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Gründe für die Sperrung und Gerichtsbeschluss

Laut ixbt.com wurde Telegram am 17. Juni sowohl aus dem Google Play Store als auch aus dem App Store entfernt. Später, am 19. Juni, erklärte der High Court von Delhi die Maßnahmen der Regierung für rechtmäßig. Im Gerichtsbeschluss wurde betont, dass ausreichende Gründe für die vorübergehende Sperrung des Messengers bestanden, um die nationale Sicherheit und die Transparenz im Bildungssystem zu gewährleisten.

Die Sperrung des Messengers löste im Land einen unerwarteten technologischen Trend aus. Berichten zufolge erreichten die Downloads von VPN-Apps in Indien innerhalb von 24 Stunden nach Einführung der Einschränkungen 919.000. Dies ist der höchste Rekordwert seit Beginn des Jahres 2025 und zeigt, dass die Nutzer nicht bereit waren, auf ihre Kommunikationsmittel zu verzichten.

Reaktion von Pavel Durov

Telegram-Gründer Pavel Durov kommentierte die Situation und gab bekannt, dass die Sperrung fast 150 Millionen Nutzer in Indien betraf. Seiner Meinung nach lösen solche Maßnahmen das Problem von Datenlecks nicht, da die Verbreitung von Materialien lediglich auf andere Plattformen übergeht.

Während Android-Nutzer die App nun problemlos herunterladen können, dauern die Wiederherstellungsarbeiten für die App im App Store für iOS-Geräte noch an. Experten gehen davon aus, dass Apple-Nutzer in den nächsten Stunden ebenfalls wieder vollen Zugriff auf den Messenger haben werden.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Telegram das beliebteste Kommunikationsmittel in unserem Land ist. Solche globalen Sperrungen rücken die Sicherheitsrichtlinien der Plattform und die Zusammenarbeit mit Staaten erneut in den Fokus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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