Das Rennen um die Autonomie auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Chinesische Hersteller haben begonnen, alle Rekorde zu brechen, nicht nur bei der Ladegeschwindigkeit, sondern auch bei der Akkukapazität. Jüngsten Informationen zufolge wird in Kürze ein Smartphone mit einem beispiellosen 14.000 mAh Akku auf dem Markt erscheinen. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut dem bekannten Insider Digital Chat Station hat dieses Projekt bereits die NPI-Phase (New Product Introduction) erreicht. Dies bedeutet, dass das Gerät vom Konzeptstadium in den Prozess der Vorbereitung für die Serienproduktion übergegangen ist. Wie ixbt.com schreibt, könnte die Marke Honor an diesem technologischen Wunder arbeiten.

Kombination aus geringem Gewicht und enormer Leistung

Der überraschendste Aspekt dieser Nachricht ist das Gewicht. Normalerweise würden solch riesige Akkukapazitäten ein Smartphone in ein schweres und dickes Gerät verwandeln. Das neue Modell soll jedoch etwa 220 Gramm wiegen. Zum Vergleich: Das erwartete Samsung Galaxy S26 Ultra wiegt etwa 214 Gramm, verfügt aber über einen Akku von nur 5.000 mAh.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, wird vermutet, dass die Ingenieure neue Materialien bei der Akkuherstellung verwenden, insbesondere Silizium-Kohlenstoff-Anoden. Diese Technologie ermöglicht es, die Energiedichte drastisch zu erhöhen, ohne die physische Größe des Akkus zu vergrößern. Angesichts der Beliebtheit der autonomen Geräte von Honor auf dem usbekischen Markt ist diese Neuigkeit auch für lokale Nutzer sehr relevant.

Der Wettbewerb verschärft sich: Huawei will nicht zurückbleiben

Nicht nur Honor, sondern auch der andere chinesische Tech-Gigant Huawei entwickelt ein eigenes Modell, das auf maximale Autonomie ausgerichtet ist. Laut dem Insider wird das Huawei-Smartphone neben einem extrem kapazitiven Akku auch über Satellitenkommunikation und einen extremen Energiesparmodus verfügen. Dies stellt sicher, dass das Gerät selbst unter schwierigsten Bedingungen erreichbar bleibt.

Zur Erinnerung: Honor hat kürzlich das Modell Honor X80 Pro Max mit einem 11.000 mAh Akku vorgestellt. Dieses Gerät wurde zu einem der ausdauerndsten Smartphones in der Geschichte der Marke. Das neue 14.000 mAh Projekt wird dieses Ergebnis jedoch voraussichtlich deutlich übertreffen.

Digital Chat Station hat bereits zuvor die Spezifikationen der Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro Smartphones sowie den Samsung-Bildschirm des Realme GT 7 Pro korrekt vorhergesagt. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Informationen über das 14.000 mAh Smartphone bald bestätigen werden. Der genaue Name des Geräts und das Veröffentlichungsdatum sind bisher nicht bekannt.