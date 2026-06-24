Quantenphysik-Revolution: Geheimnisse Schwarzer Löcher durch Stringtheorie gelöst

Eine neue wissenschaftliche Entdeckung wurde zu Schwarzen Löchern und den Expansionsgrenzen des Universums gemacht, die zu den komplexesten Rätseln der modernen Physik gehören. Mithilfe der Stringtheorie haben Wissenschaftler eine neue Methode zur Berechnung von Quantenzuständen an kosmischen Horizonten gefunden. Diese Entdeckung soll das Physiker lange Zeit beschäftigende „Unendlichkeits-Problem“ lösen und ein neues Kapitel im Verständnis der Mikrostruktur des Universums aufschlagen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Horizonte sind Grenzen im Raum, hinter denen ein Beobachter keinerlei Informationen empfangen kann. Das bekannteste Beispiel ist der Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs, von dem aus selbst Licht nicht entkommen kann. Zudem verbirgt der de-Sitter-Horizont, der aus der beschleunigten Expansion des Universums resultiert, ferne Regionen vor uns. Eine in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlichte Studie widmet sich genau diesen Quantenprozessen an diesen Grenzen.

Wissenschaftler des Internationalen Zentrums für Theoretische Physik in Italien und der Universität Amsterdam untersuchten das Konzept der sogenannten „Edge Modes“ (Randmoden). Diese Moden sind spezielle Quantenzustände, die sich genau an der Horizontgrenze befinden und nicht über den gesamten Raum verteilt sind. In der gewöhnlichen Quantenfeldtheorie führten die Berechnungen dieser Zustände zu mathematischen Unendlichkeiten, was die Berechnungen unlogisch machte.

Stringtheorie und mathematische Lösung

Die Wissenschaftler nutzten die Stringtheorie, um dieses Problem zu lösen. Dieser Theorie zufolge werden alle Elementarteilchen nicht als Punkte, sondern als eindimensionale schwingende „Strings“ dargestellt. Aufgrund der besonderen Struktur der Stringtheorie und ihrer modularen Symmetrie wurden die in früheren Berechnungen aufgetretenen unendlichen Ergebnisse durch präzise und endliche Zahlen ersetzt.

Die Forschung zeigte, dass Quantenzustände in der Nähe des Horizonts nicht bloß geometrische Linien sind, sondern als unabhängige Quanteninformationsträger fungieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Erklärung der Entropie Schwarzer Löcher und ihrer thermodynamischen Eigenschaften. Durch die Zusammenführung von Teilchen mit unterschiedlichen Spins und Massen in ein einziges System bewiesen die Wissenschaftler den Mechanismus der Informationsspeicherung an Horizonten.

Ein Schritt zur Quantengravitation

Die praktische Bedeutung dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt darin, dass sie ein wichtiger Schritt zur Vereinigung der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie (Gravitation) ist. Derzeit ist die Physik nicht in der Lage, diese beiden großen Theorien miteinander in Einklang zu bringen. Die durch die Stringtheorie gewonnenen neuen Ergebnisse ermöglichen ein Verständnis der mikroskopischen Struktur der Raumzeit.

Die Forscher betonten, dass die Ergebnisse unerwartet waren, da strenge Symmetrieanforderungen das mathematische Ergebnis hätten stören können. Alle Bedingungen stimmten jedoch überein und führten zu einem stabilen Modell. In Zukunft planen die Wissenschaftler, diesen Ansatz auf komplexere Modelle Schwarzer Löcher und Expansionsszenarien des Universums anzuwenden.

Laut ixbt.com könnte diese Entdeckung in Zukunft unsere Vorstellungen darüber, wie das Universum entstand und wie Informationen an seinen Grenzen gespeichert werden, grundlegend verändern. Horizonte werden nicht mehr nur als „Barrieren“ betrachtet, sondern als Quantenarchive, die die fundamentalsten Geheimnisse des Universums bewahren.