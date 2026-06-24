China bereitet sich auf eine neue Ära im Weltraum vor: 7-Meter-Wiederverwendbare Rakete enthüllt

China führt seine Strategie zur Eroberung des Weltraums auf eine neue Stufe. Es wurde bekannt, dass die Spezialisten des Landes mit der Entwicklung einer neuen Generation von wiederverwendbaren Trägerraketen mit einem Durchmesser von 7 Metern begonnen haben. Dieses Projekt soll die Lücke zwischen der derzeit in Entwicklung befindlichen Long March 10 und der superschweren Long March 9 schließen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde das neue Projekt durch mehrere indirekte Hinweise bekannt. Insbesondere hat die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) eine staatliche Ausschreibung für den Kauf von Spezialgeräten zum Schweißen von Treibstofftanks mit einem Durchmesser von 7 Metern veröffentlicht. Zudem bestätigt die Lieferung eines riesigen Edelstahlrings mit einem Durchmesser von 7,5 Metern durch Wuxi Parker New Materials für ein "wichtiges Modell" diese Informationen.

Technische Möglichkeiten und strategischer Ansatz

Gemäß der von der China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) vorgeschlagenen Strategie beabsichtigt das Land, eine Familie von Raketen mit Durchmessern von 5, 7 und 10 Metern für den Weltraumtransport zu schaffen. Derzeit wird die 5-Meter-Long March 10 für das Mondprogramm vorbereitet, während die 10,6-Meter-Long March 9 für die 2030er Jahre geplant ist. Die neue 7-Meter-Klasse wird in der Lage sein, 25 bis 50 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern.

Eines der Hauptmerkmale der neuen Rakete ist die Ausstattung mit Methanmotoren. Es wird angenommen, dass YF-209-Triebwerke mit einem Schub von 80 Tonnen und 200 Tonnen zum Einsatz kommen. Zudem wurde anstelle von Aluminiumlegierungen hochfestes Edelstahl als Rumpfmaterial gewählt. Diese Methode ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Herstellung der Strukturen.

Logistik- und Infrastrukturprobleme

Die Herstellung und der Transport von Raketen dieser enormen Größe bringen spezifische Herausforderungen mit sich. Der Transport von Konstruktionen mit einem Durchmesser von mehr als 7 Metern per Schiene oder Straße ist unmöglich. Daher plant China, die Produktion dieser Raketen direkt in Küstenregionen und in der Nähe des Weltraumbahnhofs Wenchang auf der Insel Hainan zu organisieren.

Die Leitung des Weltraumbahnhofs Hainan hat den zukünftigen Bau neuer Startrampen für Raketen mit 7 und 10 Metern Durchmesser bestätigt. Derzeit können die vorhandenen Komplexe nur Träger bis zu 5 Metern aufnehmen. Die Erweiterung des Weltraumbahnhofs wird China einen großen Vorteil beim Aufbau großer Satellitenkonstellationen und beim Bau riesiger Stationen im Weltraum verschaffen.

Die Umsetzung dieses Projekts wird Chinas Wettbewerbsfähigkeit im Weltraum erheblich steigern. Wiederverwendbare Technologien werden die Flugkosten senken und den Transport ins All massentauglicher und bequemer machen. Dies wird wiederum dazu beitragen, Chinas Position im globalen Wettlauf ins All zu stärken.