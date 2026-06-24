Globale Version des Samsung Galaxy S26 FE in Geekbench gesichtet: Ergebnisse niedriger als erwartet

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Globale Version des Samsung Galaxy S26 FE in Geekbench gesichtet: Ergebnisse niedriger als erwartet

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung arbeitet an seinem kommenden Galaxy S26 FE Smartphone. Die für den globalen Markt bestimmte Version ist in der Geekbench-Leistungsdatenbank aufgetaucht. Die Testergebnisse dieses Modells mit dem Index SM-S741B sorgen unter Technikbegeisterten für Diskussionen, da die Werte etwas niedriger ausfielen als in früheren Prognosen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das neue Galaxy S26 FE mit dem hauseigenen Exynos 2500 (S5E9955) Chip von Samsung ausgestattet. Während des Testvorgangs arbeitete das Smartphone mit 8 GB RAM und der One UI 9 Oberfläche auf Basis des Betriebssystems Android 17. In Tests auf der Geekbench 6.7.1 Plattform erreichte die globale Version 2104 Punkte im Single-Core-Modus und 7148 Punkte im Multi-Core-Modus.

Regionale Unterschiede und Leistungsanalyse

Interessanterweise verzeichnete die Variante für den südkoreanischen Binnenmarkt höhere Ergebnisse. Berichten zufolge erreichte die koreanische Version 2255 Punkte im Single-Core-Test und 7450 Punkte im Multi-Core-Modus. Dies deutet darauf hin, dass die Leistung der für den globalen Markt bestimmten Smartphones leicht eingeschränkt sein könnte.

Darüber hinaus zeigte dieser Chip in ersten Tests im April dieses Jahres noch höhere Werte — entsprechend 2426 und 8004 Punkte. Experten vermuten, dass der aktuelle Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass die Software noch nicht vollständig optimiert wurde oder die Taktraten zur Steigerung der Energieeffizienz gesenkt wurden.

Auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan zeichnet sich die Samsung Fan Edition (FE) Serie stets durch ihren erschwinglichen Preis und Flaggschiff-nahe Funktionen aus. Es wird erwartet, dass die globale Version des Galaxy S26 FE ebenfalls in unsere Region kommt. Während die Leistung des Exynos 2500 Chips für Alltagsaufgaben ausreicht, bleibt abzuwarten, wie er sich bei anspruchsvollen Spielen und komplexen Grafikarbeiten schlägt.

Bisher hat Samsung die genauen technischen Daten dieses Geräts nicht offiziell bekannt gegeben. Die offizielle Präsentation des Galaxy S26 FE Modells wird für die zweite Hälfte von 2026 erwartet. Bis dahin wird das Unternehmen vermutlich die Software verfeinern und die Leistungswerte verbessern.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500GeekbenchTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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