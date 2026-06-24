Amazon-Tochter Zoox aktualisiert ihr fahrerloses Robotaxi

Zoox, ein Unternehmen im Besitz von Amazon, hat sein speziell entwickeltes Robotaxi erheblich verbessert. Diese Aktualisierungen dienen nicht nur der optischen Aufwertung, sondern zielen darauf ab, den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste vor dem für Ende dieses Jahres geplanten kommerziellen Start zu gewährleisten. Laut ixbt.com hat das Unternehmen basierend auf Nutzerfeedback eine Reihe von Änderungen am Innen- und Außendesign des Fahrzeugs vorgenommen. Dies berichtet Techcrunch.com Meldung berichtet.

Die wichtigsten technischen Daten des Zoox-Robotaxis bleiben unverändert. Dieses würfelförmige Elektrofahrzeug besitzt weiterhin kein Lenkrad und keine traditionellen Bedienelemente. Das Auto ist mit 40 Kameras, Radar, Lidar und Infrarotsensoren ausgestattet, die eine vollständige Erfassung der Umgebung ermöglichen. Zudem kann es eine Geschwindigkeit von 120 km/h (75 mph) erreichen und bietet Platz für vier Passagiere.

Komfort und Ergonomie im Interieur

Um eine gemütlichere Umgebung für die Fahrgäste zu schaffen, fügten die Ingenieure des Unternehmens den Sitzen und Kopfstützen zusätzliche weiche Polsterungen und ergonomische Kurven hinzu. Im Innenraum wurde eine helle Farbpalette verwendet: Die Sitze sind in Aloe-Grün, während Boden und Verkleidungen in Steingrau gehalten sind. Laut Zoox-Vertretern schafft diese Farbkombination eine beruhigende Atmosphäre und hilft den Fahrgästen, persönliche Gegenstände wie Smartphones leichter zu finden.

Darüber hinaus wurden auch die technischen Details im Fahrgastraum optimiert. An der Ladefläche für Smartphones wurden spezielle Rillen hinzugefügt, damit die Telefone nicht verrutschen, die Getränkehalter wurden vergrößert und der Touchscreen wurde besser sichtbar gestaltet. Solche kleinen, aber wichtigen Änderungen steigern die Servicequalität für Tausende von Passagieren, die das Robotaxi täglich nutzen werden.

Sicherheit und externe Kommunikationssysteme

Auch am Äußeren des Fahrzeugs wurden wichtige Aktualisierungen vorgenommen. Die beidseitigen Reflektoren wurden verschoben, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Das auffälligste Merkmal ist die Installation eines neuen Lautsprechers und Mikrofons an der Türschnittstelle. Dieses System ermöglicht eine bidirektionale Audiokommunikation zwischen Fahrgästen, anderen Verkehrsteilnehmern und dem Zoox-Support.

Chris Stoffel, Director of Industrial Design bei Zoox, betonte, dass das aktualisierte Interieur-Design die Aufmerksamkeit der Passagiere nicht so stark ablenkt wie in modernen Personenkraftwagen. Ziel ist es, dem Fahrgast maximale Entspannung während der Fahrt zu ermöglichen. Es wird erwartet, dass diese Neuerungen das Zoox-Erlebnis von jedem anderen heute existierenden Transportdienst abheben.

Derzeit testet Zoox seine fahrerlosen Taxis in mehreren US-Städten. Wenn alle Pläne erfolgreich umgesetzt werden, werden diese futuristischen Fahrzeuge in den kommenden Monaten offiziell den Passagierbetrieb aufnehmen. Dies könnte eine neue Ära im städtischen Verkehrssystem einläuten.