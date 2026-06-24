OpenAI stellt ersten eigenen Prozessor vor: Jalapeño in Zusammenarbeit mit Broadcom entwickelt

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OpenAI stellt ersten eigenen Prozessor vor: Jalapeño in Zusammenarbeit mit Broadcom entwickelt

OpenAI, gilt als Marktführer im Bereich der KI, hat offiziell seinen ersten eigenen Chip angekündigt. Der in Zusammenarbeit mit Broadcom entwickelte neue Prozessor trägt den Namen Jalapeño. Dieser Schritt ist eine strategische Wende, um die starke Abhängigkeit des Unternehmens von NVIDIA GPUs zu verringern und die Effizienz der eigenen Systeme zu steigern. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Der Jalapeño-Chip wurde speziell für die besonderen Anforderungen der OpenAI-Systeme entwickelt. Interessanterweise wurden bei der Entwicklung des Prozessors auch die eigenen KI-Modelle des Unternehmens eingesetzt. Obwohl sich der Chip noch in der Testphase befindet, zeigen erste Ergebnisse, dass er bestehende Marktalternativen im Verhältnis von Energieverbrauch zu Leistung deutlich übertrifft.

Eine spezialisierte Lösung für den Inference-Prozess

Der neue Prozessor ist primär für "Inference"-Prozesse gedacht, also die Ausführung fertiger Modelle als Antwort auf Benutzeranfragen. OpenAI-Präsident Greg Brockman betonte in einem Unternehmens-Podcast, dass sie ihre Workloads sehr gut verstehen und sich auf die Beschleunigung von Bereichen konzentriert haben, die bisher nicht ausreichend bedient wurden.

Berichten zufolge bietet Jalapeño sehr niedrige Kosten beim Einsatz von Echtzeit-Code-Modellen. Während rechenintensive Aufgaben wie das Pre-training weiterhin auf NVIDIA-Hardware verbleiben, wirkt sich bereits eine geringfügige Senkung der Inference-Kosten positiv auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens aus.

Ein Schritt in Richtung technologischer Unabhängigkeit

Mit diesem Schritt schließt sich OpenAI den Giganten wie Google und Amazon an. Diese Unternehmen haben ebenfalls eigene spezialisierte "AI accelerator"-Chips entwickelt, um maschinelle Lernprozesse zu beschleunigen. Für Nutzer bedeutet diese Neuigkeit in Zukunft eine schnellere und stabilere Funktion von ChatGPT und anderen Diensten.

Das Unternehmen gab in seiner Erklärung bekannt, dass es sich nicht nur auf die Erstellung von Modellen beschränkt, sondern die gesamte zugrunde liegende Infrastruktur optimiert — von der Chip-Architektur bis hin zu Speichersystemen und Netzwerktechnologien. Dieser ganzheitliche Ansatz macht die Modelle nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger für die Nutzer.

Laut ixbt.com entwickelt OpenAI derzeit aktiv agentische Produkte wie Codex sowie die Rechenzentren, die diese antreiben. Der Besitz eigener Chips ermöglicht es dem Unternehmen, Software und Hardware perfekt für ein gemeinsames Ziel zu vereinen.

OpenAIJalapeñoBroadcomKünstliche IntelligenzChip
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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