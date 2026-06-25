Acemagic M1A Pro Tank Centre: Mini-PC mit NVIDIA RTX 5060 in einem kompakten Gehäuse

Der Trend zur Kombination von Kompaktheit und hoher Leistung auf dem Computermarkt erreicht eine neue Stufe. Acemagic hat sein aktualisiertes Modell M1A Pro Tank Centre vorgestellt. Die Besonderheit dieses Geräts ist, dass es trotz des kleinen Gehäuses mit einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Desktop-Grafikkarte ausgestattet ist. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com richtet sich der neue Mini-PC nicht nur an Gamer, sondern auch an die Bedürfnisse von professionellen Grafikdesignern und Videoschnitt-Experten. Das Gerät ist mit einem mobilen Intel Core i9-13900HK Prozessor ausgestattet, der zusammen mit dem Grafiksystem ein leistungsstarkes Tandem bildet. Solche technischen Daten machen den Mini-PC zu einem würdigen Konkurrenten für vollformatige Desktop-Computer.

Kühlsystem und technische Möglichkeiten

Der Hersteller hat besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die leistungsstarken Komponenten in einem kleinen Gehäuse nicht überhitzen. Das Modell M1A Pro Tank Centre ist mit einem verstärkten Kühlsystem ausgestattet, das aus 7 Heatpipes und drei hochdrehenden Lüftern besteht. Da die CPU bis zu 45 W und die GPU bis zu 145 W verbraucht, ist ein solches Kühlsystem für einen stabilen Betrieb unerlässlich.

Auch in Bezug auf Speicher und Datenspeicherung bietet das Gerät umfangreiche Möglichkeiten. Benutzer können zwei Slots im DDR5-5200 SO-DIMM-Standard und zwei Steckplätze im M.2 PCIe Gen4-Format nutzen. Zudem werden moderne drahtlose Kommunikationsstandards — Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 — unterstützt.

Schnittstellen und Preispolitik

In Bezug auf die Anzahl und Vielfalt der Anschlüsse steht dieser Mini-PC herkömmlichen Systemgehäusen in nichts nach. Das Gerätepanel verfügt über folgende Schnittstellen:

USB-C-Port mit einer Geschwindigkeit von 40 Gbps;

Mehrere USB-A-Konnektoren;

HDMI- und DisplayPort-Videoausgänge;

Netzwerkschnittstelle mit 2,5 Gbps.

Was die Preise betrifft, so ist die Version ohne Komponenten (ohne RAM und SSD) auf dem chinesischen Markt mit etwa 1.150 Dollar (7.999 Yuan) angesetzt. Eine Vollkonfiguration mit 32 GB RAM und einer 1 TB SSD wird auf etwa 1.750 Dollar (11.999 Yuan) geschätzt.

Für Nutzer in Usbekistan könnten solche Geräte eine interessante Lösung sein, insbesondere für Fachleute, die Platz am Arbeitsplatz sparen wollen, aber nicht auf die Leistung der NVIDIA RTX-Serie verzichten möchten. Bisher wurden keine genauen Informationen über den Termin der globalen Markteinführung bekannt gegeben.