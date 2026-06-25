Revolution in Chinas Raumfahrtindustrie: Long March 10B Rakete wird erstmals auf Wiederverwendbarkeit getestet

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Revolution in Chinas Raumfahrtindustrie: Long March 10B Rakete wird erstmals auf Wiederverwendbarkeit getestet

China steht kurz davor, eine neue Ära in der Raumfahrttechnologie einzuleiten. Das Land bereitet den ersten orbitalen Start seiner wiederverwendbaren Long March 10B Rakete vor. Laut den für die Luft- und Seefahrt veröffentlichten Warnmeldungen wird dieser wichtige Flug voraussichtlich zwischen dem 10. und 13. Juli dieses Jahres stattfinden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Die Long March 10B ist eine zweistufige Rakete, die mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff betrieben wird und als Grundlage für Chinas zukünftige Mondmissionen dient. Diese Rakete ist im Wesentlichen die Frachtversion des Modells Long March 10A, das dazu bestimmt ist, Taikonauten in die Erdumlaufbahn und später zum Mond zu befördern. Dieser Flug, der vom kommerziellen Weltraumbahnhof auf der Insel Hainan aus durchgeführt wird, ist ein entscheidender Schritt bei der Erprobung der orbitalen Fähigkeiten der neuen Raketenserie.

Wiederverwendbarkeitstechnologie und maritime Operationen

Laut SpaceNews wird der spannendste Teil dieser Mission der Versuch sein, die erste Stufe der Rakete sicher zur Erde zurückzubringen. Die Rakete wurde bereits zur Startrampe transportiert, und ein Spezialschiff hat sich auf den Weg in das vorgesehene Landegebiet im Ozean gemacht. Dieses Schiff ist mit einem Netzfangsystem ausgestattet, das die herabfallende Raketenstufe auf Meereshöhe sicher auffangen soll.

Sollte dieser Test erfolgreich verlaufen, geht er als Chinas dritter Versuch zur Bergung von Raketenstufen in die Geschichte ein. Zuvor wurden ähnliche Experimente mit der Zhuque-3 von LandSpace und der von der Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) entwickelten Long March 12A durchgeführt. Die Long March 10 Serie zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie ein strategisches Projekt auf staatlicher Ebene ist.

Mondmission und wirtschaftliche Effizienz

Das Long March 10 Programm nimmt einen zentralen Platz in Chinas Strategie zur Weltraumexploration ein. Die Einführung wiederverwendbarer Technologien wird die Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum erheblich senken. Dies ermöglicht eine höhere Flugfrequenz und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Raumfahrtmarkt.

Zur Erinnerung: Eine Generalprobe für den Start dieser Rakete fand bereits im April statt, der Hauptstart wurde jedoch aus unbekannten Gründen verschoben. Experten sind der Meinung, dass der Erfolg der Long March 10B China großes Vertrauen in die Umsetzung seiner Pläne geben wird, bis 2030 eigene Taikonauten auf die Mondoberfläche zu bringen. Derzeit beobachtet die globale Raumfahrtgemeinschaft die Ereignisse auf Hainan am 10. Juli aufmerksam.

ChinaWeltraumRaketeLong MarchTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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