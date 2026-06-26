Der legendäre AMD Ryzen 7 5800X3D Prozessor sorgte bei seiner Neuveröffentlichung in der 10th Anniversary Edition für echtes Aufsehen. Die Verkäufe, die am 29. Juni auf dem US-Markt begannen, waren so schnell beendet, dass viele Käufer das Produkt nicht einmal mehr in den Warenkorb legen konnten. Da dieses Modell unter Gaming-Enthusiasten nach wie vor einer der beliebtesten Chips ist, kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Tom’s Hardware war die Jubiläumsversion innerhalb weniger Minuten nach ihrem Erscheinen in den Regalen großer Einzelhändler ausverkauft. Derzeit ist es unmöglich, diesen Prozessor in offiziellen Shops zu finden. Scalper nutzten diesen Engpass sofort aus und trieben die Marktpreise künstlich in die Höhe.

Starker Preisanstieg und Scalping

Der vom Hersteller empfohlene offizielle Preis für das Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition Modell beträgt 350 Dollar. Auf Online-Handelsplattformen wie eBay ist der Preis für diesen Prozessor jedoch mittlerweile auf 600 bis 750 Dollar gestiegen. Das ist doppelt so viel wie der offizielle Preis.

Berichten zufolge haben die ersten Exemplare bereits Besitzer für 540 und 585 Dollar gefunden. In der US-Kette MicroCenter wird der Prozessor nicht nur einzeln, sondern auch als Bundle zusammen mit einem Mainboard und RAM verkauft. Experten vermuten, dass Scalper die Produkte in Offline-Shops als Bundles kaufen und sie später in Einzelteile zerlegen, um sie teurer zu verkaufen.

Technische Daten und Besonderheiten

Interessanterweise unterscheidet sich die Jubiläumsedition aus technischer Sicht kaum vom Standardmodell Ryzen 7 5800X3D. Obwohl AMD angab, dass eine aktualisierte Technologie zur Verbesserung der Verbindung zwischen den Dies eingesetzt wurde, bleiben die Hauptparameter unverändert:

8 Kerne und 16 Threads;

Maximaler Takt — 4,5 GHz;

L3-Cache — 96 MB (3D V-Cache Technologie);

Thermal Design Power (TDP) — 105 W.

Dieser Prozessor gilt als der "Gipfel" der AM4-Plattform und zeigt auch in modernen Spielen weiterhin eine hohe Leistung. Auch auf dem Markt in Usbekistan sind Computer auf dieser Plattform sehr beliebt, und das Modell Ryzen 7 5800X3D bleibt die attraktivste Upgrade-Option für Gaming-Enthusiasten.

Bisher hat AMD keine offiziellen Informationen darüber bekannt gegeben, ob weitere Chargen dieses Modells veröffentlicht werden. Die hohe Nachfrage wie in den USA könnte jedoch auch in anderen Regionen zu einem leichten Preisanstieg führen. Technik-Liebhabern wird empfohlen, das Produkt nur bei vertrauenswürdigen und offiziellen Lieferanten zu erwerben.