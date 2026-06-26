Neuigkeiten für Liebhaber kompakter Smartphones: Enough Phone stellt 5,2-Zoll-Modell vor

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Neuigkeiten für Liebhaber kompakter Smartphones: Enough Phone stellt 5,2-Zoll-Modell vor

Während der moderne Smartphone-Markt mit Geräten mit großen Displays überschwemmt ist, wird für Nutzer, die kompakte Gadgets vermissen, eine neue Lösung angeboten. Das Startup Enough Phone hat angekündigt, an einem neuen Smartphone mit einem 5,2-Zoll-Bildschirm zu arbeiten, das bequem in die Handfläche passt. Dieses Projekt zielt darauf ab, das Segment kleiner, aber leistungsstarker Geräte zu füllen, das heute kaum noch besetzt ist. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Den Entwicklern zufolge wird das Enough Phone ein "Premium-Gerät, aber erschwinglich" sein. Laut ixbt.com wird eine Fundraising-Kampagne auf der Plattform Kickstarter gestartet, um das Projekt zu finanzieren. Obwohl die genauen Termine der Kampagne noch nicht bekannt gegeben wurden, weckt das Konzept des Geräts bei vielen Interesse.

Lösungen für Probleme: Autonomie und Qualitätskamera

Obwohl kompakte Smartphones, insbesondere Modelle wie das iPhone 13 mini, von den Nutzern geliebt wurden, hatten sie zwei Hauptnachteile: eine geringe Akkukapazität und begrenzte Kameramöglichkeiten. Das Enough Phone-Team verspricht, diesen Aspekten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie betonen, dass das neue Gerät mit einer Kapazität ausgestattet sein wird, die für einen Tag aktiver Nutzung ausreicht, sowie mit einer Hauptkamera für hochwertige Fotos.

Bisher wurden nur schematische Darstellungen des Geräts veröffentlicht. Diesen Bildern zufolge wird das Smartphone eine einzelne Hauptkamera, einen flachen Metallrahmen und eine mit Schrauben befestigte, abnehmbare Rückseite haben. Dies deutet auf eine hohe Reparierbarkeit (Repairability) des Geräts hin.

Software und Besonderheiten

Ein weiteres besonderes Merkmal des Smartphones wird sein Betriebssystem sein. Die Nutzer erhalten eine Wahlmöglichkeit: Sie können das Standard-Android-System oder eine minimalistische Benutzeroberfläche ohne ablenkende Elemente verwenden. Dies ist besonders attraktiv für Liebhaber des digitalen Detox.

Es ist anzumerken, dass das Enough Phone-Projekt derzeit nur auf dem Papier und in ersten Entwürfen existiert. Die technischen Daten, der Preis und die Markteinführungstermine des Geräts können sich je nach Ergebnis der Kickstarter-Kampagne ändern. Dennoch werden solche Schritte im Segment der kompakten Smartphones in der Technologiewelt mit großem Interesse erwartet.

SmartphoneEnough PhoneTechnologieKickstarterAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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