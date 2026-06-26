Der nächste Höhepunkt der Sonnenaktivität könnte erhebliche Auswirkungen auf den Planeten Erde haben. Nach Angaben von Spezialisten des Instituts für Angewandte Geophysik werden für den 26. Juni starke Eruptionen der X-Klasse, der höchsten Kategorie, auf der Sonne prognostiziert. Dieses Ereignis ist nicht nur für Weltraumforscher, sondern auch für die Stabilität technologischer Systeme auf der Erde von großer Bedeutung. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Sonneneruptionen werden basierend auf ihrer Strahlungsleistung in fünf Hauptkategorien unterteilt: A, B, C, M und X. Jede nachfolgende Klasse ist zehnmal stärker als die vorherige. Die X-Klasse gilt als die höchste und gefährlichste Stufe, die durch eine gewaltige Energiefreisetzung gekennzeichnet ist. Experten betonen, dass gerade solche Ereignisse das Potenzial haben, das Magnetfeld unseres Planeten direkt zu beeinflussen.

Risiken für technologische Systeme und Kommunikation

Solch starke Eruptionen gehen oft mit koronalen Massenauswürfen einher — gewaltigen Strömen von Sonnenplasma. Wenn diese Plasmenwolke in Richtung Erde zieht, kann sie die oberen Schichten der Atmosphäre erreichen und geomagnetische Stürme unterschiedlicher Intensität auslösen. Dies setzt wiederum moderne Technologien unter erheblichen Druck.

Insbesondere können starke magnetische Stürme Ausfälle in Satellitensystemen verursachen, die Genauigkeit von Navigationsgeräten (GPS) verringern und den Kurzwellenfunk vollständig stören. Zudem besteht die Möglichkeit von Überlastungen in empfindlichen elektronischen Systemen und Stromübertragungsnetzen. In Regionen mit einer sich entwickelnden technologischen Infrastruktur, wie etwa Usbekistan, könnten vorübergehende Einbußen bei der Kommunikationsqualität und Internetgeschwindigkeit auftreten.

Experten nennen die folgenden Hauptauswirkungen:

Störungen der Satellitennavigation und der Kommunikationskanäle;

Spannungsanstiege in Stromnetzen in hohen Breitengraden;

Vorübergehender Ausfall von Funkgeräten und anderen Funkkommunikationsmitteln;

Gesundheitliche Beeinträchtigungen bei wetterfühligen Menschen.

Derzeit beobachten Wissenschaftler die aktiven Zonen auf der Sonnenoberfläche genau. Die genaue Stärke und Dauer der magnetischen Stürme hängen von der Geschwindigkeit und Richtung des Plasmastroms ab, der die Erde erreicht. Frühere Beobachtungen zeigen, dass Eruptionen der X-Klasse geomagnetische Schwankungen auslösen können, die mehrere Tage anhalten.

Es ist anzumerken, dass solche Naturphänomene ein integraler Bestandteil des Sonnenzyklus sind und die moderne Wissenschaft Maßnahmen zur Minimierung ihrer Folgen prüft. Da die für den 26. Juni erwartete Aktivität jedoch einer der höchsten Werte der letzten Monate sein könnte, empfehlen Experten Vorsichtsmaßnahmen.