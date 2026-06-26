Honor stellt ultra-robuste X80 Pro Max Smartphone vor: 11.000 mAh Akku und Rekordhelligkeit

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Honor stellt ultra-robuste X80 Pro Max Smartphone vor: 11.000 mAh Akku und Rekordhelligkeit

Der chinesische Technologiegigant Honor hat offiziell das neue Honor X80 Pro Max Smartphone auf den Markt gebracht, das eine Revolution im Mittelklassesegment anstrebt. Dieses Gerät hebt sich durch beispiellose Autonomie und Display-Funktionen deutlich von seinen Konkurrenten ab. Das Gerät setzt neue Standards nicht nur in Bezug auf die Leistung, sondern auch bei der Haltbarkeit. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein riesiger 11.000 mAh Akku. Laut ixbt.com ermöglicht diese Kapazität ein kontinuierliches Streaming von über 26 Stunden. Dies ist ein Rekordwert unter modernen Smartphones. Zudem unterstützt das Gadget 90 W Schnellladen und eine 27 W Reverse-Charging-Technologie.

Bildschirmtechnologien und Schutzklasse

Das Honor X80 Pro Max wird die Nutzer auch mit seinem Display beeindrucken. Der 6,8-Zoll-Bildschirm hat eine 1.5K-Auflösung (1280 x 2788) und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das bemerkenswerteste Detail ist die Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 nits. Dies garantiert eine extrem klare Darstellung selbst unter direkter Sonneneinstrahlung.

Das Gerät ist nicht nur für seine interne Leistung, sondern auch für seinen externen Schutz bemerkenswert. Es ist nach dem Standard IP69K geschützt, was bedeutet, dass es nicht nur gegen Wasser und Staub, sondern auch gegen Hochdruck-Heißwasserstrahlen resistent ist. In dem heißen Klima und den staubigen Bedingungen Usbekistans bietet dieser Schutzgrad den Nutzern zweifellos einen zusätzlichen Vorteil.

Technische Daten und Garantie

Die Hardware des Smartphones basiert auf dem Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor. Je nach Bedarf können Kunden folgende Konfigurationen wählen:

  • von 8 GB bis 12 GB RAM;
  • bis zu 512 GB interner Speicher (flash-storage);
  • NFC-Modul und Infrarotport;
  • Stereo-Lautsprecher und MagicOS 10.0 (basierend auf Android 16).
In Bezug auf die Kamera ist das Honor X80 Pro Max mit einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und einer 8-Megapixel-Frontkamera ausgestattet. Dies ermöglicht hochwertige Aufnahmen für ein Mittelklasse-Smartphone.

Der Hersteller ist so überzeugt von der Qualität seines Produkts, dass er für auf dem chinesischen Markt gekaufte Geräte eine kostenlose Austauschgarantie für Bildschirm und Akku über zwei Jahre anbietet. Der Einstiegspreis des Geräts liegt bei etwa 290 Dollar und reicht bis zu 410 Dollar in der maximalen Konfiguration. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis stärkt die Position der Marke Honor im Mittelklassesegment erheblich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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