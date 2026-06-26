Die bekannte polnische Marke Goodram hat einen unerwarteten Schritt auf dem RAM-Markt gemacht. Das Unternehmen präsentierte seine neue Rival DDR4 Radiant Serie. Das Hauptmerkmal dieser Linie ist die erneute Einführung von 4 GB Modulen, die für moderne Systeme bereits als veraltet gelten. Dieser Schritt zeigt, dass die Nachfrage nach Budget-Lösungen in der Technologiewelt nach wie vor hoch ist. Laut Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von ixbt.com umfasst die Goodram Rival DDR4 Radiant Serie Varianten mit 4, 8, 16 und 32 GB für verschiedene Anforderungen. Alle Module arbeiten mit einer Geschwindigkeit von 3200 MT/s, was heute als Standardwert für Büro-PCs und Einsteiger-Gaming-Systeme gilt. Die Timings sind auf CL16 oder CL18 festgelegt, und die Spannung beträgt je nach Modifikation 1,2 V oder 1,35 V.

Technische Daten und Designansatz

Die neuen Speichermodule basieren auf hochwertigen DRAM-Chips und einer schwarzen Leiterplatte (PCB). Was das Aussehen betrifft, hat der Hersteller Radiatoren im markanten "Pseudo-Gamer"-Stil verwendet. Kunden stehen zwei Farbwahlen zur Verfügung — Modelle mit roten und grünen Radiatoren. Diese Radiatoren sorgen nicht nur für eine ästhetische Optik, sondern dienen auch dazu, die Wärme der Chips effizienter abzuleiten.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind Goodram-Produkte für ihre Erschwinglichkeit bekannt. Die Rückkehr der 4 GB Riegel könnte besonders ideal für Computer sein, die für staatliche Institutionen, Schulen und einfache Büroarbeiten zusammengestellt werden. Vor dem Hintergrund leicht steigender RAM-Preise in den letzten Jahren ermöglichen solche kleinvolumigen Module eine Senkung der Systemkosten.

Experten zufolge sind 4 GB Module hauptsächlich für das OEM-Segment, also für Computer-Systemintegratoren, gedacht. Obwohl heute für den stabilen Betrieb der Betriebssysteme Windows 10 oder Windows 11 mindestens 8 GB RAM empfohlen werden, kann die Verwendung von zwei 4 GB Modulen im Dual-Channel-Modus effizienter sein als ein einzelnes 8 GB Modul.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Neuheit von Goodram darauf abzielt, alle Marktsegmente abzudecken. Die Rival DDR4 Radiant Serie kann sowohl Nutzer zufriedenstellen, die nach hochkapazitivem Speicher (32 GB) suchen, als auch diejenigen, die ihren Computer mit minimalen Kosten aktualisieren möchten. Obwohl die genauen Verkaufspreise der neuen Module noch nicht bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass sie einen der wettbewerbsfähigsten Preise in ihrer Kategorie haben werden.