Nothing Phone 4b vor Launch geleakt: Technische Daten und Funktionen

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Nothing Phone 4b vor Launch geleakt: Technische Daten und Funktionen

Die britische Marke Nothing bereitet die offizielle Ankündigung ihres nächsten erschwinglichen Smartphones vor — dem Nothing Phone 4b. Vor der Präsentation des Geräts wurden Informationen über alle wichtigsten technischen Daten und Designvarianten im Netz geleakt. Diese Neuigkeit wird als strategischer Schritt des Unternehmens gewertet, um seine Position im Mittelklassesegment zu stärken. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Den Informationen zufolge wird das Nothing Phone 4b in drei Farben angeboten und bietet zwei Speicheroptionen: 8/128 GB sowie 8/256 GB. Laut einem Bericht von ixbt.com basiert die Hardware des Smartphones auf der Snapdragon 6 Gen 4 Plattform von Qualcomm, die für Mittelklassegeräte konzipiert ist. Dieser Chip gewährleistet Energieeffizienz und eine ausgewogene Leistung bei täglichen Aufgaben.

Display- und Kamerafunktionen

Das Smartphone wird mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet. Dank der Unterstützung einer Bildwiederholrate von 120 Hz zeichnet sich der Bildschirm durch flüssige Bilder und brillante Farben aus. Solche Werte sind normalerweise teureren Modellen vorbehalten, und die Marke Nothing macht diese Technologie einem breiteren Publikum zugänglich.

Was die Fotofunktionen betrifft, wird das Hauptmodul des Nothing Phone 4b eine 50-Megapixel-Kamera besitzen. Obwohl noch keine detaillierten Informationen zu zusätzlichen Sensoren vorliegen, verspricht die Hauptkamera hochwertige Bilder und eine effektive Leistung im Nachtmodus. Es wird erwartet, dass der charakteristische visuelle Stil der Marke auch bei diesem Modell beibehalten wird.

Autonomie und Zuverlässigkeit

Einer der stärksten Punkte des Geräts wird voraussichtlich sein Akku sein. Das Smartphone ist mit einem 5400 mAh Akku ausgestattet, was aktiven Nutzern eine mehr als eintägige autonome Laufzeit garantiert. Zusammen mit dem Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor sorgt diese Stromquelle dafür, dass das Gerät lange Zeit ohne Überhitzung arbeitet.

Der Insider, der diese Informationen verbreitet hat, Yogesh Brar, hat bereits zuvor die Spezifikationen vieler Geräte wie Redmi A1, Pixel 7, Pixel 7 Pro sowie OnePlus 11 vor deren Veröffentlichung präzise vorhergesagt. In Anbetracht dessen kann man davon ausgehen, dass diese Informationen zum Nothing Phone 4b sehr nah an der Wahrheit liegen.

Auf dem Markt in Usbekistan haben die Produkte der Marke Nothing aufgrund ihres ungewöhnlichen Designs und der transparenten Gehäuseelemente bereits Popularität bei Jugendlichen erlangt. Die Einführung des neuen Modells zu einem erschwinglichen Preis wird zweifellos seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem lokalen Markt steigern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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