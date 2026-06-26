Wissenschaftler der Universität Oxford haben eine neue Entdeckung gemacht, die langjährige wissenschaftliche Ansichten über die Geschichte des Mars infrage stellt. Laut den in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Forschungsergebnissen wurden in den Tiefen des Roten Planeten riesige magmatische Systeme festgestellt, wie sie auch auf der Erde vorkommen. Diese Entdeckung war eine Überraschung für Experten, die den Mars bisher als geologisch wesentlich einfacheren und "toten" Planeten betrachteten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Lange Zeit wurde der Mars als Planet mit einem "stagnanten Deckel" (stagnant lid) eingestuft. Im Gegensatz zur Erde ist die Mars-Lithosphäre nicht in bewegliche tektonische Platten unterteilt. Auf der Erde sorgen genau diese tektonischen Prozesse für den Gesteinskreislauf, vulkanische Aktivität und die Bildung von Kontinenten. Daher nahmen Wissenschaftler an, dass der interne Aufbau des Mars viel einfacher sei, doch neue Analysen widerlegen diese Theorie.

Die Forscher stützten ihre Schlussfolgerungen auf Daten der InSight-Mission der NASA. Das Gerät nutzte ein hochempfindliches Seismometer, das Marsbeben und Meteoriteneinschläge registrierte. Die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler wurde auf eine mysteriöse Schicht in etwa 24 Kilometern Tiefe gelenkt, deren Ursprung bisher unbekannt war.

Unerwartete geologische Komplexität

Mithilfe von thermodynamischer Modellierung und statistischen Analysen verglichen die Wissenschaftler die Zusammensetzung der Marsgesteine mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer Wellen. Es stellte sich heraus, dass unter dieser Grenze eisen- und magnesiumreiche Gesteine liegen, während darüber leichtere Gesteine mit einem hohen Siliziumgehalt liegen. Eine solche Schichtung kann nur das Ergebnis langwieriger und komplexer magmatischer Prozesse sein.

Nach Ansicht der Autoren entstand diese Struktur durch das Abkühlen riesiger unterirdischer Magmareservoirs. Beim Abkühlen des Magmas sanken schwere Mineralien ab, während leichtere Schmelzen aufstiegen. Ähnliche Prozesse finden auf der Erde in großen magmatischen Systemen statt und spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung der Kontinentalrinde. Dies zeigt, dass die geologische Entwicklung des Mars der der Erde ähnlicher war, als wir dachten.

Die Forscher vermuten, dass sich diese Schicht unter der nördlichen Hemisphäre des Mars über hunderte oder sogar tausende Kilometer erstrecken könnte. Sollten sich diese Daten bestätigen, handelt es sich nicht um einzelne vulkanische Zentren, sondern um ein gesamtes großflächiges magmatisches System. Diese Entdeckung beweist, dass sich auch auf Planeten ohne Plattentektonik komplexe geologische Prozesse entwickeln können.

Neue Möglichkeiten für Leben

Diese Neuigkeit ist nicht nur für die Geologie, sondern auch für die Astrobiologie von großer Bedeutung. Eine erdtypische Tektonik ist möglicherweise nicht die einzige Bedingung für die Schaffung einer Umgebung, die für die Entstehung von Leben notwendig ist. Wenn auch auf Planeten wie dem Mars komplexe interne Prozesse abliefen, könnte die Anzahl der bewohnbaren Planeten im Universum viel höher sein, als wir vermutet haben.

Laut ixbt.com regt diese Forschung dazu an, nicht nur die Vergangenheit des Mars, sondern auch seinen aktuellen Zustand neu zu bewerten. Obwohl die Oberfläche des Mars heute kalt und leblos erscheint, helfen solche Strukturen in seinem Inneren zu verstehen, wie der Austausch von Wärme und chemischen Elementen im Laufe der Geschichte des Planeten verlief.