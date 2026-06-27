Endet die Ära des Siliziums: ASML beginnt mit der Massenproduktion photonischer Chips

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Endet die Ära des Siliziums: ASML beginnt mit der Massenproduktion photonischer Chips

Der niederländische Halbleiterriese ASML gab in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum TNO bekannt, dass er die Technologie photonischer Chips auf eine neue Stufe hebt. Hauptziel dieses Projekts ist es, die Massenproduktion von Mikrochips, die Daten mittels Licht austauschen, in Europa zu etablieren und eine revolutionäre Änderung in der Industrie herbeizuführen. Eine neue Produktionslinie, die am High Tech Campus in Eindhoven, Niederlande, errichtet wird, wird hierfür das zentrale Feld sein. Dies berichtet Ixbt.com Bericht meldet.

Photonische Chips unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen Silizium-Mikroschaltungen. Während normale Chips Daten über elektrische Signale übertragen, nutzt die photonische Technologie Licht (Photonen) für diesen Prozess. Laut ixbt.com ermöglicht dieser Ansatz eine mehrfache Steigerung der Datenübertragungsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger drastischer Senkung des Energieverbrauchs. Dies soll eines der größten Probleme der modernen Technologie lösen — die Überhitzung und den hohen Energiebedarf.

Neue technologische Plattform und Möglichkeiten

Im Rahmen des Projekts wird ASML seine fortschrittlichsten Lithographie-Anlagen, insbesondere DUV- und I-Line-Scanner, in dem neuen Werk installieren. Diese Linie dient nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch dem Testen von Technologien zur Serienfertigung photonischer Chips. Experten zufolge ist dieser Schritt entscheidend für den Übergang von Laborprototypen zu realen Industrieprodukten.

Im Produktionsprozess werden 6-Zoll-Wafer auf Basis von Indiumphosphid (InP) verwendet. Dieses Material gilt im Bereich der Photonik als effizienter als Silizium und liefert hohe Ergebnisse bei der Erzeugung und Steuerung optischer Signale. Die neue Technologie soll primär in folgenden Bereichen eingesetzt werden:

  • Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren (Data-centers);
  • Telekommunikation und 5G/6G-Netzwerke;
  • Quantenprozessoren und Quantencomputer;
  • Medizinische Diagnosegeräte und Hochpräzisionssensoren.
Das Projekt beschränkt sich nicht nur auf die Produktion. Auch die Eindhoven University of Technology, die University of Twente und das nationale Zentrum PITC beteiligen sich. Die Partner beabsichtigen, gemeinsam wissenschaftliche Seminare abzuhalten und technologische Demonstrationen für Industrievertreter zu organisieren. Dies wird den Prozess der Überführung wissenschaftlicher Entwicklungen in kommerzielle Produkte erheblich beschleunigen.

Europas technologische Unabhängigkeit

Die ASML-Führung ist überzeugt, dass diese Zusammenarbeit die Position Europas auf dem Halbleitermarkt stärken wird. Während derzeit asiatische und US-Unternehmen bei der Herstellung von Mikrochips führend sind, könnten Durchbrüche im Bereich der Photonik der Europäischen Union einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Diese Strategie zielt darauf ab, die Abhängigkeit der Region von externen Lieferanten zu verringern.

Für Länder wie Usbekistan, die eine schnelle digitale Transformation durchlaufen, werden solche Technologien in Zukunft von großer Bedeutung sein. Die Steigerung der Effizienz von Rechenzentren und die Hebung der Internetgeschwindigkeit auf ein neues Niveau hängen direkt von solchen fundamentalen technologischen Änderungen ab. Die Verbreitung photonischer Chips deutet darauf hin, dass sich unsere Gadgets und Kommunikationssysteme im nächsten Jahrzehnt vollständig ändern werden.

ASMLPhotonikTechnologieMikrochipHalbleiter
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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