Die von Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk vorgeschlagene Idee, orbitale Rechenzentren im Weltraum zu errichten, sorgt in der Technologiewelt für ernsthafte Diskussionen. Insbesondere Masayoshi Son, Gründer und CEO von SoftBank, stellte die wirtschaftliche Effizienz und Relevanz dieses Projekts infrage. Diese Debatten finden in einer Zeit statt, in der sich das Rennen um die künstliche Intelligenz (AI) in einem beispiellosen Tempo beschleunigt hat. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Aktionärsversammlung betonte Masayoshi Son, dass der Bau von Rechenzentren im Weltraum keinen signifikanten Einfluss auf die Kostensenkung hätte. Seiner Meinung nach nimmt die Umsetzung solch komplexer Projekte zu viel Zeit in Anspruch. Im Kampf um die AI-Vorherrschaft sind die nächsten Jahre wichtiger als Ereignisse, die erst in Jahrzehnten eintreten.

Im Equity-Podcast von TechCrunch analysierten Experten Sons Kritik und erinnerten daran, dass der SoftBank-Chef selbst früher für Investitionen in riskante und unerwartete Projekte bekannt war. Dieses Mal bevorzugt Masayoshi Son jedoch einen pragmatischeren Ansatz. Seine Position ist darauf ausgerichtet, dass der aktuelle Bedarf an Rechenleistung auf der Erde gelöst werden muss.

Eine neue Geschäftsmöglichkeit für SpaceX?

Der Analyst Sean O'Kane bewertet Musks Plan als zusätzliche Einnahmequelle für SpaceX. Wenn ein Netzwerk orbitaler Rechenzentren geschaffen wird, entstünde die Notwendigkeit, Satelliten ständig zu aktualisieren und zu starten. Dies würde wiederum einen garantierten Auftragsstrom für SpaceX sicherstellen.

Derzeit zwingt der Mangel an Chips von Giganten wie NVIDIA viele Unternehmen dazu, nach Alternativen zu suchen. Während OpenAI beispielsweise plant, eigene Chips zu produzieren, bieten Startups wie Groq neue Arten von Rechenleistung an. SpaceX strebt ebenfalls eine Position in diesem Markt an und arbeitet mit großen Akteuren wie Google und Anthropic zusammen.

Die Grundidee orbitaler Rechenzentren ist, dass die niedrigen Temperaturen im Weltraum die Kühlkosten für Server senken könnten. Experten befürchten jedoch, dass Latenzzeiten bei der Datenübertragung und die kurze Lebensdauer von Satelliten diesen Vorteil zunichtemachen könnten. Masayoshi Son konzentriert sich genau auf diese Aspekte und hinterfragt die Rentabilität des Projekts.

Solche globalen Trends sind auch für den Technologiemarkt in Usbekistan von großer Bedeutung. Während die Digitalisierung und die Einführung von AI-Technologien im Land beschleunigt werden, wird der Ort und die Form der Rechenleistung die zukünftigen Preise für Cloud-Dienste direkt beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Konflikt zwischen Elon Musks orbitalen Träumen und Masayoshi Sons realistischen Ansichten die zukünftige Entwicklungsrichtung der Technologiewelt bestimmen wird. Vorerst liegt die gesamte Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritten von OpenAI, NVIDIA und anderen AI-Führern.