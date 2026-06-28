Instagram ermöglicht Nutzern die persönliche Steuerung des Empfehlungsalgorithmus

Das soziale Netzwerk Instagram arbeitet daran, das System zur Filterung von Inhalten basierend auf Nutzerinteressen transparenter und steuerbarer zu machen. Laut einer kürzlichen Ankündigung von Plattformchef Adam Mosseri wird es bald neue Möglichkeiten geben, die Funktion "Your Algorithm" (Ihr Algorithmus) in der App zu konfigurieren. Diese Neuerung ermöglicht es den Nutzern, unabhängig festzulegen, welche Themen sie in ihren Feeds häufiger oder seltener sehen möchten. Techcrunch.com berichtet darüber.

Instagram hatte diese Funktion im letzten Jahr erstmals eingeführt, plant nun jedoch, sie in alle Hauptbereiche der App zu integrieren. Adam Mosseri betonte, dass das Ziel darin bestehe, den Algorithmus von einer bloßen Zeile in den Einstellungen zu einem zentralen Bestandteil des Nutzererlebnisses zu machen. Dies stärkt die menschliche Kontrolle über die von AI vorgeschlagenen Inhalte.

Neue Wege zur Steuerung des Algorithmus

Derzeit werden mehrere Interface-Lösungen getestet. Wenn ein Nutzer beispielsweise die Seite im Haupt-Feed nach unten zieht, öffnet sich ein spezielles Menü, über das die Interessen bearbeitet werden können. Ähnliche Möglichkeiten sind für den Reels-Bereich vorgesehen: Durch Wischen eines Videos nach oben kann der Nutzer seine Präferenzen äußern oder über spezielle Schaltflächen unter jedem Video den Befehl "ähnliche Inhalte anzeigen" oder "nicht anzeigen" geben.

Dieser Schritt der Instagram-Leitung wird voraussichtlich eine Antwort auf langjährige Nutzerbeschwerden sein. Viele Nutzer sind unzufrieden darüber, dass der Algorithmus zu viele Videos von fremden Konten anzeigt, denen sie nicht folgen. In den beliebtesten Kommentaren zu Mosseris Post fordern die Menschen weiterhin: "wir wollen nur Posts von Personen sehen, denen wir folgen".

Laut ixbt.com werden einige dieser Funktionen derzeit in einem begrenzten Nutzerkreis getestet. Während einige Funktionen in den kommenden Monaten für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden könnten, könnten andere den Testprozess nicht bestehen und komplett gestrichen werden. Dies ist Teil der Strategie von Instagram, Nutzer länger auf der Plattform zu halten, indem nur akzeptable Inhalte bereitgestellt werden.

Für Instagram-Nutzer in Usbekistan ist diese Neuerung ebenfalls von großer Bedeutung. Das lokale Publikum beschwert sich häufig über zufällige Inhalte im Reels-Bereich, die manchmal nicht mit kulturellen Werten übereinstimmen. Mit der neuen Funktion können Nutzer ihr digitales Umfeld filtern und nur nützliche oder unterhaltsame Themen beibehalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Instagram versucht, das Vertrauen in die Plattform wiederherzustellen, indem es die Kontrolle über die Algorithmen an den Nutzer übergibt. Wenn diese Tests erfolgreich abgeschlossen werden, wird das Gleichgewicht zwischen AI und menschlichem Willen bei der Gestaltung von Social-Network-Feeds in naher Zukunft eine neue Stufe erreichen.