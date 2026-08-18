SpaceX-Aktionärsstruktur enthüllt: Alphabet ist größter externer Investor

Laut offiziellen Angaben, die bei der US-Börsenaufsicht (SEC) eingereicht wurden, steht nun fest, wer die größten externen Aktionäre von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX sind. Wie ixbt.com berichtet, ist die Alphabet Corporation, die Muttergesellschaft von Google, zum größten externen Investor des Raumfahrtgiganten geworden und hält eine Beteiligung im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Ixbt.com berichtet darüber.

Den Dokumenten zufolge besitzt Alphabet rund 551,2 Millionen SpaceX-Aktien, was etwa 3,9 % des gesamten Eigenkapitals entspricht. Angesichts der aktuellen Unternehmensbewertung von rund 1,95 Billionen Dollar ist die Beteiligung der Google-Muttergesellschaft etwa 77,2 Milliarden Dollar wert.

Weitere Großinvestoren von SpaceX

Am Kapital von SpaceX, das bei der Erschließung des Weltraums und der Entwicklung der Satellitenkommunikation große Erfolge erzielt, sind auch andere bedeutende Finanzinstitutionen maßgeblich beteiligt. Die Investmentgesellschaft Fidelity ist der zweitgrößte externe Investor und besitzt 302 Millionen Aktien, also 2,2 %. Der Wert dieses Pakets beläuft sich derzeit auf knapp 42,4 Milliarden Dollar.

Der Venture-Capital-Fonds Gigafund komplettiert die Top drei. Der Fonds besitzt 171,8 Millionen Aktien beziehungsweise rund 1,2 % des Unternehmenskapitals. Der Marktwert dieser Beteiligung wird auf etwa 24 Milliarden Dollar geschätzt. Solche Großinvestitionen zeigen deutlich, wie groß das Potenzial der privaten Raumfahrtindustrie ist.

Elon Musks Rolle und Kontrolle im Unternehmen

Trotz Investitionen externer Anleger in Milliardenhöhe bleibt die vollständige Kontrolle über SpaceX in den Händen des Unternehmensgründers und CEO Elon Musk. Er besitzt rund 42 % des Aktienkapitals. Gleichzeitig gehören fast 80 % der stimmberechtigten Aktien Elon Musk, wodurch er alle wichtigen Entscheidungen über die Strategie und das Management des Unternehmens allein treffen kann.

Zur Einordnung: Alphabet ist ein globaler Technologiekonzern, der die Google-Suche, das Betriebssystem Android, YouTube und weitere große Technologiedienste betreibt. Dennoch ist seine Beteiligung an SpaceX fast 20-mal kleiner als Elon Musks persönlicher Anteil. Trotzdem ist die strategische Investition von Alphabet ein klares Beispiel für die enge Integration der Technologie- und Raumfahrtbranche.