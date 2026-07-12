Konflikt zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: Was ist bei der englischen Nationalmannschaft los?

Nach Englands hart erkämpftem Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ist ein unerwarteter Konflikt innerhalb der Mannschaft ausgebrochen. Real-Madrid-Star Jude Bellingham reagierte scharf auf die kritischen Äußerungen von Cheftrainer Thomas Tuchel und trug die Debatte über den Spielstil des Teams in die Öffentlichkeit. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bei der Begegnung in Miami gewann England mit 2:1 und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale. Obwohl Bellingham, der einen Doppelpack erzielte, zum Helden des Spiels wurde, bezeichnete der deutsche Taktiker die Leistung der Mannschaft als "träge und qualitativ minderwertig". Tuchel betonte, dass das gezeigte Leistungsniveau trotz des Sieges nicht seinen Anforderungen entsprach.

Bellinghams scharfe Antwort

In einem Gespräch mit einem Reporter von ITV Sport reagierte Jude Bellingham abweisend, als er von der Kritik des Trainers erfuhr. "Egal was passiert, wir haben auf dem Platz alles gegeben. Ich richte meine ganze Aufmerksamkeit und Dankbarkeit auf meine Teamkollegen, die diese harte Arbeit geleistet haben", erklärte der 23-jährige Mittelfeldspieler.

Bellingham deutete zudem an, dass der Trainer die Realität auf dem Platz und die Stärke des Gegners nicht ausreichend einschätze. Seiner Meinung nach sei es nicht einfach, gegen Norwegen mit Stars wie Erling Haaland, Martin Odegaard und Alexander Sorloth zu spielen, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. "Vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter solchen Bedingungen gegen solche Gegner zu spielen", fügte der Spieler hinzu.

Der Anspruch des Trainers und das Klima im Team

Goal.com berichtet, dass Thomas Tuchel in seiner Spielanalyse nach dem Abpfiff sagte, die englische Nationalmannschaft habe Glück gehabt und es habe zu viele technische Fehler gegeben. "Mein Verstand war mit diesem Spiel nicht vollkommen zufrieden. Wir hätten schneller und präziser spielen müssen. Viele unnötige Fehler hätten uns teuer zu stehen kommen können", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz.

Dennoch betonte der Trainer, dass es keinen Konflikt zwischen ihm und der Mannschaft gebe, dass er seine Spieler liebe und an ihr Potenzial glaube. Seiner Ansicht nach diene das offene Ansprechen solcher Mängel vor dem Halbfinale gegen Argentinien der Entwicklung des Teams.

Das Spiel selbst verlief sehr zäh. Norwegen war durch ein Tor von Andreas Schjelderup in Führung gegangen. Doch dank Bellinghams Können und den Vorlagen von Anthony Gordon konnte England das Spiel drehen. Laut Bellingham kann man nicht immer mit schönem Fußball gewinnen: "Manchmal muss man nicht durch tausend Pässe, sondern durch 'dreckige' und schwierige Spiele gewinnen."

Nun erwartet die englische Nationalmannschaft im Halbfinale das von Lionel Messi angeführte Argentinien. Vor diesem Duell wird entscheidend sein, wie gut die interne Geschlossenheit des Teams und die taktischen Vorgaben des Trainers harmonieren.