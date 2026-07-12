Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft Erling Haalands Popularität reicht nun weit über das Fußballfeld hinaus. Es wurde bekannt, dass in Peru mehr als 560 Babys den Vor- oder Nachnamen des norwegischen Stars erhalten haben.

Das Interessanteste daran ist, dass einige Eltern ihren Kindern den vollständigen Namen des Fußballers – Erling Braut Haaland – gegeben haben.

Wie viele Kinder wurden nach Haaland benannt?

Die lokale Publikation RPP berichtet unter Berufung auf Daten des nationalen Identitätsregisters:

468 Kinder erhielten den Namen Haaland;

91 Babys Erling Haaland genannt;

weitere 4 Kinder wurden auf den Namen Erling Braut Haaland getauft.

Damit ist der Name des norwegischen Stürmers zu einem der ungewöhnlichsten fußballbezogenen Namen in Peru geworden.

Möglicher Einfluss durch die WM 2026

Erling Haaland ist einer der Hauptstars der Weltmeisterschaft 2026.

Im Turnier hat er:

4 Spiele bestritten;

7 Tore erzielt;

belegt den dritten Platz in der Torschützenliste.

Die produktive Leistung des Stürmers hat seine weltweite Popularität weiter gesteigert.

Was ist die Verbindung zu Peru?

Haaland hat keine direkte Verbindung zu Peru. Doch der Fußballer „Manchester City“ und seine Tore für die norwegische Nationalmannschaft haben ihm auch in Lateinamerika eine große Fangemeinde eingebracht.

Dass Kinder nach Fußballstars benannt werden, kam in Lateinamerika schon früher vor. Nun wurde Erling Haaland in diese Liste aufgenommen.

Norwegens Weg endete gegen England

Zur Information: Norwegen trat in der Nacht zum 12. Juli im Viertelfinale der WM 2026 gegen England an und verlor mit 1:2.

Dennoch hat Haalands Leistung und seine Tore im Turnier erneut gezeigt, dass er einer der berühmtesten Namen im Weltfußball bleibt.