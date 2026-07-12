Identität der maskierten Person bei der Beerdigung von Ajatollah Ali Chamenei enthüllt

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Identität der maskierten Person bei der Beerdigung von Ajatollah Ali Chamenei enthüllt

Von Ajatollah Ali Chameneis Eine mysteriöse Person, die während der Beerdigung in der ersten Reihe mit einer schwarzen Maske zu sehen war, löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus. Viele vermuteten, es handele sich um seinen Sohn Mojtaba Chamenei, der als neuer oberster Führer des Iran gehandelt wird.

Jedoch, Iran International berichtete, dass es sich bei der Person nicht um Mojtaba Chamenei handelte, sondern um den ältesten Enkel des verstorbenen obersten Führers, Mohammad Javad Chamenei.

Dem Bericht zufolge stand er mit schwarzer Maske und Baseballkappe in der ersten Reihe der Trauerfeier und nahm an den religiösen Riten teil. Genau sein Erscheinungsbild führte zu verschiedenen Spekulationen und Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Die Publikation behauptet, dass Mohammad Javad Chamenei bei Luftangriffen am 28. Februar, die den USA und Israel zugeschrieben werden, schwer verletzt wurde. Quellen zufolge musste er aufgrund schwerer Verbrennungen im Gesicht eine Maske tragen. Unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen wurde zudem berichtet, dass auch Mojtaba Chamenei bei denselben Angriffen schwere Verletzungen erlitten habe.

Berichten zufolge dauerte die Beerdigung von Ajatollah Ali Chamenei, der im Alter von 86 Jahren verstarb, sechs Tage. Iranische Staatsmedien gaben an, dass bis zu 43 Millionen Menschen an den Zeremonien teilnahmen.

Gleichzeitig wurde berichtet, dass Mojtaba Chamenei über Telegram eine schriftliche Erklärung veröffentlichte, in der er Rache für den Tod seines Vaters schwor.

Али ХоманаиМужтабо ХоманаиЭронАҚШИсроил
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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