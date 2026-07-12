Kindergärten in Karakalpakstan wegen Hitzewelle vorübergehend geschlossen

Aufgrund eines drastischen Temperaturanstiegs in der Republik Karakalpakstan wird der Betrieb staatlicher und privater Vorschuleinrichtungen in der Stadt Nukus und acht weiteren Bezirken vorübergehend eingestellt. Dies teilte das Ministerium für Vorschul- und Schulbildung der Republik Karakalpakstan mit.

Es wurde bekannt gegeben, dass aufgrund der extremen Wetterbedingungen die Kindergärten in mehreren Regionen auf Basis der Beschlüsse der Stadt- und Bezirksverwaltungen für einen festgelegten Zeitraum vorübergehend schließen.

Insbesondere sind die Vorschuleinrichtungen in der Stadt Nukus vom 13. bis zum 18. Juli 2026 geschlossen. Im Bezirk Amudarya gilt diese Einschränkung vom 13. bis zum 15. Juli. In den Bezirken Beruniy, Takhiatash, Shumanay, Muynak, Kanlikul und Turtkul bleiben die Kindergärten vom 13. bis zum 17. Juli geschlossen. Im Bezirk Khujayli dauert die Schließung vom 13. bis zum 18. Juli.

Das Ministerium betonte, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um die Gesundheit der Kinder vor der extremen Hitze zu schützen, ihre Sicherheit zu gewährleisten und mögliche negative Folgen zu vermeiden. Die vorübergehende Betriebseinstellung erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Gutachten und Empfehlungen der Abteilungen für sanitär-epidemiologische Wohlfahrt und öffentliche Gesundheit.

Die Verantwortlichen appellierten zudem an die Eltern, besonders auf die Gesundheit ihrer Kinder zu achten, sie während der heißesten Stunden des Tages nicht lange im Freien zu lassen und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen strikt einzuhalten.