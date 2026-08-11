Lava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vor

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Lava stellt das günstige und robuste Smartphone Smart 4 vor

Das indische Unternehmen Lava hat das günstige Smartphone Smart 4 offiziell vorgestellt, das für einfache alltägliche Aufgaben entwickelt wurde. Laut ixbt.com zeichnet sich das neue Gerät nicht nur durch seinen Preis auf dem internationalen Markt und seine kompakten Funktionen aus, sondern vor allem durch einen Schutzstandard auf Militärniveau. Ixbt.com berichtet .

Technische Ausstattung und Leistung

Das Smartphone läuft mit Android Go, einem für leichtere Apps optimierten Betriebssystem. Die Hardware basiert auf einem Octa-Core-Prozessor Unisoc SC9863A mit bis zu 1.6 GHz sowie einem IMG8322-Grafikbeschleuniger. Das Gerät verfügt über 3 GB RAM und 32 GB internen Speicher.

Damit der Speicher den Nutzern nicht zu schnell ausgeht, lässt sich seine Kapazität mithilfe von microSD-Karten auf bis zu 512 GB erweitern. Diese Werte zeigen, dass das Gerät nicht für anspruchsvolle Spiele, sondern für Anrufe, Messenger und einfache Alltagsaufgaben gedacht ist.

Display- und Designmerkmale

Das Modell verfügt über ein 6.56 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 960 × 540 Pixeln. Als seltener Vorteil in diesem Preissegment unterstützt der Bildschirm eine Bildwiederholrate von 90 Hz, wodurch Bewegungen flüssiger wirken.

Obwohl das Lava Smart 4 ein Budgetgerät ist, bietet es mehrere nützliche Funktionen, die moderne Nutzer schätzen. Dazu gehört ein seitlich in das Gehäuse integrierter Scanner, der die Sicherheit des Besitzers unterstützt.

  • Eine 3.5-mm-Audiobuchse und ein FM-Radio sind vorhanden
  • Die Aufladung erfolgt über einen USB Type-C-Anschluss
  • Unterstützt zwei SIM-Karten und 4G-VoLTE-Netze
  • Wi-Fi, Bluetooth 4.2 und GPS-Module sind integriert

Akkulaufzeit und Robustheit

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist sein 5000 mAh großer Akku. Diese Kapazität ermöglicht es dem Smartphone, lange Energie zu speichern. Um den Preis niedrig zu halten, ist die Ladeleistung jedoch auf 10 W begrenzt.

Die Hauptkamera nimmt zusammen mit einem LED-Blitz Fotos mit 8 MP auf, während die Frontkamera eine Auflösung von 5 MP bietet. Besonders wichtig: Das Gerät ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810H zertifiziert. Damit wird bestätigt, dass sein Gehäuse äußeren Einwirkungen und Stößen standhält.

Derzeit ist das Mobilgerät auf dem indischen Markt für nur 90 US-Dollar erhältlich. Damit gehört es zu den günstigsten und robustesten Optionen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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