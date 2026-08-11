Betrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten aus

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Betrüger in China tauschten RTX 5080-Grafikkarten gegen RTX 3060-Karten aus

Zwei Personen wurden in Wuhan, China, festgenommen, weil sie wertvolle Komponenten aus E-Sport-Hotels mit leistungsstarken Gaming-PCs gestohlen hatten. Laut ixbt.com setzten sie ein kriminelles Schema um, bei dem sie die neuesten leistungsstarken Grafikkarten gegen ältere Budgetmodelle austauschten. Dies wurde berichtet von Ixbt.com.

Die Verdächtigen sollen mehrmals Hotelzimmer mit leistungsstarken Gaming-PCs gebucht haben. Unter dem Vorwand, zu spielen oder sich zu entspannen, öffneten sie die PC-Gehäuse und ersetzten moderne NVIDIA RTX 5080-Grafikkarten durch günstigere RTX 3060-Modelle, die sie zuvor gekauft hatten. Da die RTX 3060 noch immer eine akzeptable Leistung bot, war der Betrug zunächst schwer zu erkennen.

Das kriminelle Schema wird aufgedeckt

Die illegalen Aktivitäten wurden dank der Aufmerksamkeit der Hotelmitarbeiter entdeckt. Ein Mitarbeiter bemerkte Spuren an den Schrauben zweier PC-Gehäuse, die darauf hindeuteten, dass sie gelöst und entfernt worden waren. Eine interne Untersuchung wurde sofort eingeleitet. Dabei stellte sich heraus, dass die originalen, teuren Komponenten fehlten und durch ältere Modelle ersetzt worden waren.

Experten zufolge kostete eine einzelne RTX 5080-Grafikkarte mehr als die Hälfte eines kompletten Gaming-PCs. Daher verursachte jeder Austausch der Hotelverwaltung einen erheblichen finanziellen Schaden. Der Gesamtwert der gestohlenen Ausrüstung belief sich auf etwa 80.000 Yuan.

Polizeiliche Maßnahmen und rechtliche Folgen

Nachdem die Hotelleitung den Vorfall gemeldet hatte, leiteten die Ermittlungsbehörden umgehend eine Fahndung ein. Anhand der Registrierungsdaten des Hotels konnten die Verdächtigen schnell identifiziert werden. Die Polizei nahm sie im Computer-Viertel Guangbutun fest.

Bei der Befragung gestanden die Männer ihre Taten vollständig und erklärten, seit Juli dieses Jahres insgesamt vier ähnliche Straftaten in mehreren E-Sport-Hotels in Wuhan begangen zu haben. Beide Verdächtigen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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