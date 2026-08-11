Googles Gemini-App überschreitet 1 Milliarde Nutzer

In einer Zeit, in der Technologien der künstlichen Intelligenz weltweit mit beispielloser Geschwindigkeit an Popularität gewinnen, hat Google einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Laut ixbt.com gab CEO Sundar Pichai auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X bekannt, dass die Gemini-App die Marke von 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzern deutlich überschritten hat und damit zu den am schnellsten wachsenden Produkten in der Geschichte des Unternehmens gehört. TechCrunch.com berichtet darüber.

Dieser gewaltige Meilenstein machte Gemini zum zehnten Produkt in Googles Technologie-Ökosystem, das eine Reichweite von 1 Milliarde Nutzern erreicht hat. Das schnelle Wachstum zeigt, dass Gemini mit seinem wichtigsten Konkurrenten, dem ChatGPT-Dienst von OpenAI, Schritt hält. Zur Erinnerung: Auch ChatGPT erreichte im Juni dieses Jahres 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer.

Künstliche Intelligenz für die breite Öffentlichkeit

Google integriert seine Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz schrittweise in alle wichtigen Produkte, darunter Search, Workspace und Android. Besonders die AI-Mode-Funktion der Suchmaschine war weltweit sehr erfolgreich und erreicht mehr als 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer. Die jüngsten von Sundar Pichai genannten Statistiken beziehen sich jedoch ausschließlich auf die eigenständige Gemini-App und nicht auf Nutzer anderer Kanäle.

Das Unternehmen steigert nicht nur seine Nutzerzahl, sondern stellt auch regelmäßig neue Modelle und Funktionen vor. Dazu gehört das Modell Gemini 3.5 Flash, das zum Schreiben von Programmcode und zur Ausführung von Aufgaben autonomer KI-Agenten entwickelt wurde. Solche Innovationen erweitern die Möglichkeiten der Plattform weiter.

Nutzungsgewohnheiten und Zukunftspläne

Laut interessanten Angaben von Google bevorzugen mehr als 35 Prozent der Nutzer die direkte Kommunikation mit dem Assistenten über die Sprachfunktion anstelle einer textbasierten Suche. Gemini kann inzwischen außerdem täglich mehr als 150 Millionen Bilder erzeugen. Bemerkenswert ist, dass sich das Wachstum der App nicht auf Google-Produkte beschränkt: Auch auf dem Betriebssystem iOS gibt es mehr als 100 Millionen aktive Nutzer.

Diese Rekordzahl fiel mit der Veröffentlichung des Finanzberichts des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 zusammen. Darin wurde besonders hervorgehoben, dass die Zahl der monatlichen Nutzer 950 Millionen überschritten hatte und die täglich aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahr auf das Dreifache gestiegen waren. Experten zufolge wird die Vorstellung neuer Gemini-Funktionen für Pixel-Geräte bei der bevorstehenden Veranstaltung Made by Google diese Zahlen weiter erhöhen.