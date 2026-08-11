OpenAI-Vizechef Brad Lightcap verlässt das Unternehmen

Brad Lightcap, einer der dienstältesten hochrangigen Manager von OpenAI, hat sein Amt aufgegeben und angekündigt, ein neues Projekt zu starten. Darüber berichtete ixbt.com. Techcrunch.com berichtet .

Laut einer am Dienstag an das Unternehmensteam versandten internen Mitteilung bezeichnete Brad Lightcap diesen Schritt als bittersüß. Er erklärte, dass er mit der Arbeit an einer neuen Initiative beginne, und betonte, sein Vertrauen in die Mission von OpenAI sei unverändert.

Langjährige Tätigkeit im Unternehmen

Brad Lightcap kam 2018 zu OpenAI und war zunächst vier Jahre lang als Finanzvorstand tätig. Anschließend wurde er 2022 zum Chief Operating Officer befördert und blieb bis Anfang dieses Jahres in dieser Position.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Unternehmensführung wechselte er zur Leitung spezieller Projekte. Vor seinem Wechsel zu OpenAI hatte er bereits bei der Venture-Capital-Firma Y Combinator gemeinsam mit CEO Sam Altman gearbeitet.

In seinem Abschiedsbrief schrieb Lightcap: „Ich hatte das Privileg, die ersten operativen und geschäftlichen Teams in den Bereichen Finanzen, Recht, Personal, Partnerschaften und weiteren Gebieten aufzubauen. Einer der schönsten Aspekte dieses Weges war es, zu beobachten, wie jedes Team unter der Führung herausragender Führungskräfte gewachsen ist.“

Zukünftige Pläne und Veränderungen in der Führung

In seinem Brief ging Brad Lightcap kurz auf seine Zukunftspläne ein und deutete an, dass er mit der Arbeit an einem neuen Venture-Projekt beginne. Seinen Worten zufolge habe er sich in den vergangenen Monaten damit beschäftigt, wie die nächste Phase aussehen könnte und was dem Erfolg der Mission im Wege stehen könnte.

OpenAI, das sich auf einen in der Künstlichen Intelligenz besonders wichtigen IPO (Börsengang) vorbereitet, hat in letzter Zeit mehrere Wechsel in der Führungsebene erlebt. So kündigte im Juli auch Fidji Simo, die die Entwicklung künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) leitete, ihren Rücktritt an.

Auch Bill Peebles, der frühere Leiter des Videogenerators Sora, und Kevin Weil, der Vizepräsident für Forschung des Unternehmens, gehören zu den Führungskräften, die das Unternehmen kürzlich verlassen haben.