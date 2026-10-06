Andrey Arshavin hält Lionel Messi für würdig für den Ballon d'Or

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Andrey Arshavin hält Lionel Messi für würdig für den Ballon d'Or

Während die prestigeträchtige Ballon d'Or-Verleihung in London näher rückt, heizen sich die Diskussionen in der Fußballwelt auf. Der ehemalige offensive Mittelfeldspieler des FC Arsenal, Andrey Arshavin, betonte, dass Lionel Messi es verdient habe, die Auszeichnung 2026 zu gewinnen. Seiner Meinung nach könnte dies ein würdiger Abschluss für die Karriere des argentinischen Stars auf ihrem absoluten Höhepunkt sein. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview mit Sports.ru merkte der ehemalige Kapitän der russischen Nationalmannschaft an, dass es für die diesjährige Auszeichnung keinen klaren Favoriten gebe. Trotz des ausgeglichenen Wettbewerbs während der Saison erklärte Arshavin, dass Lionel Messis konstante Leistungen auf internationaler und Vereinsebene ihn über die anderen heben.

Berichten zufolge wurde der 39-jährige Stürmer zum 17. Mal in die Liste der Ballon d'Or-Nominierten aufgenommen, was einen Rekord darstellt. Messi spielte eine Schlüsselrolle dabei, die argentinische Nationalmannschaft ins WM-Finale zu führen, und erzielte während des Turniers 8 Tore. Obwohl das entscheidende Spiel gegen die spanische Nationalmannschaft verloren ging, wurden die Leistungen des Stürmers von Experten gewürdigt.

Auch auf Vereinsebene konnte sich der Spieler beweisen. Der erfahrene Kapitän, der für Inter Miami spielt, leistete einen enormen Beitrag zum ersten Gewinn der Major League Soccer-Meisterschaft und des Campeones Cup in der Geschichte des Vereins. In der laufenden Saison erzielte er 21 Tore und gab 11 Vorlagen.

Historische Zeremonie und starker Wettbewerb

Wie Goal.com berichtet, findet die Verleihung des prestigeträchtigen Preises am Montag, dem 26. Oktober, im London Palladium Theatre in London statt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte findet die Zeremonie außerhalb von Paris statt, genauer gesagt in der britischen Hauptstadt, um das 70-jährige Bestehen der Auszeichnung zu feiern.

Lionel Messi wird den Preis jedoch nicht kampflos gewinnen. Auf der 30-köpfigen Liste der Anwärter finden sich auch Vertreter der neuen Generation des Weltfußballs. Insbesondere Stars wie Kylian Mbappé, Erling Haaland und Jude Bellingham werden ebenfalls als Hauptanwärter auf den Ballon d'Or gehandelt.

Andrey Arshavin ist der Meinung, dass, wenn die Jury und Experten den Gesamteinfluss der Saison bewerten, die Leistungen von Lionel Messi ein ausreichender Grund sind, ihm diese Auszeichnung erneut zu verleihen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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