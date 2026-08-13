Honor Robot Phone erhält in drei Wochen über 400.000 Bestellungen

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Honor Robot Phone erhält in drei Wochen über 400.000 Bestellungen

Honors neues und ungewöhnliches Gadget, das Robot Phone, stößt auf dem Markt unerwartet auf großes Interesse. Laut ixbt.com konnte das innovative Gerät innerhalb von nur drei Wochen nach seiner Vorstellung in China mehr als 400.000 Vorbestellungen sammeln. Laut Ixbt.com wird dies berichtet.

Lo Wei, Honors leitender Bildtechnikingenieur, erklärte, dass die Nachfrage der Kunden sogar höher ausgefallen sei als erwartet. In seiner Stellungnahme forderte er Interessierte auf, rechtzeitig zu handeln, da sie sonst möglicherweise kein neues Smartphone mehr bekommen würden.

Ungewöhnliche Kamera und technische Möglichkeiten

Das Smartphone hebt sich mit seinen fortschrittlichen Fotofunktionen und seinem markanten Design von herkömmlichen Mobilgeräten ab. Das Honor Robot Phone ist mit den neuesten technologischen Lösungen ausgestattet und zieht die Aufmerksamkeit von Fans der mobilen Fotografie auf sich.

Zu den wichtigsten Besonderheiten des Geräts gehört sein robotischer Kamerastabilisator. Außerdem verfügt das Smartphone über das spezielle YOYO-System sowie professionelle Bildverarbeitungstechnologien, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen ARRI entwickelt wurden.

Preise und Speicheroptionen

Das neue Flaggschiff wird derzeit in zwei Speicherkonfigurationen angeboten. Die Preise sind wie folgt:

  • Die Basisversion mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher kostet 10.000 Yuan;
  • Das höher ausgestattete Modell mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher kostet 13.000 Yuan.
Der offizielle Verkauf des Honor Robot Phone soll am 18. August dieses Jahres beginnen. Experten zufolge werden die bereits in den ersten Tagen eingegangenen Hunderttausenden Bestellungen die Position der Marke in der Mobilbranche weiter stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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