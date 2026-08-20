Starlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartet

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Starlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartet

In einem wichtigen Schritt für die Luftfahrtbranche wurde das Starlink-Satelliteninternet erstmals in einem von Lufthansa betriebenen Flugzeug getestet. Der am 19. August 2026 durchgeführte Flug zeigte die neuen Möglichkeiten moderner Technologien am Himmel. Ixbt.com berichtet .

Details zum Erstflug und zum neuen Service

Laut ixbt.com absolvierte der Airbus A320neo der Lufthansa mit dem Kennzeichen D-AINM erfolgreich seinen ersten Flug mit Starlink als Teil des neuen Lufthansa-Group-Wi-Fi-Dienstes. Während des Flugs LH234 von Frankfurt nach Rom wurde das System in 10 Kilometern Höhe von Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines, offiziell aktiviert.

Nach Angaben von Vertretern der Airline ermöglicht Starlink den Passagieren vom Start bis zur Landung den Zugriff auf Hochgeschwindigkeitsinternet. In einigen Fällen soll die Verbindung an Bord sogar schneller sein als Internetverbindungen zu Hause oder im Büro.

Ausbaupläne und technischer Prozess

Bis Ende 2026 planen Lufthansa und Lufthansa City Airlines, Starlink in zehn weitere Flugzeuge der A320-Familie einzubauen. Die wichtigsten technischen Arbeiten werden von Spezialisten der Lufthansa Technik in Berlin durchgeführt. Die Installation der Ausrüstung wird mit den planmäßigen Wartungsarbeiten an den Flugzeugen koordiniert.

Künftig soll diese fortschrittliche Technologie bei den Airlines der gesamten Lufthansa Group eingeführt werden. Bis 2029 ist geplant, Starlink in etwa 850 Flugzeugen der zum Konzern gehörenden Airlines zu installieren.

Vorteile für Passagiere

Mit der Umsetzung dieses groß angelegten Projekts wird die Lufthansa Group Europas größte Airline-Gruppe mit Hochgeschwindigkeits-Satelliteninternet an Bord. Der neue Service ist auch deshalb bedeutend, weil er Passagieren mehrere Vorteile bietet:

  • Die Nutzung des Lufthansa-Group-Wi-Fi-Dienstes ist für Kunden des Miles-&-More-Programms kostenlos.
  • Auch Travel-ID-Nutzer können den Service während des Flugs ohne zusätzliche Kosten verwenden.
  • Der Internetzugang steht während des Flugs allen Kunden unabhängig von ihrer Reiseklasse zur Verfügung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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