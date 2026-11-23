Wende im Rapid-Ranking: Ereignisse um Carlsen, Sindarov und Assaubajewa
Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov der Führende der Rapid-Weltrangliste, der norwegische Supergroßmeister Magnus Carlsennäher gekommen. Dies wurde nach Abschluss des Turniers Total Chess World Championship Tour Pilot in der ungarischen Hauptstadt Budapest Sports.kz berichtet.
Berichten zufolge ist Magnus Carlsen zum ersten Mal seit 2012 in der Live-Rangliste unter die 2800er-Marke gefallen. Grund dafür war ein Unentschieden im ersten Spiel des Trostfinales im Rapid-Teil des Wettbewerbs in Budapest gegen den russischen Großmeister Wladislaw Artemjew. Das Unentschieden wurde aufgezeichnet.
Änderungen in den Ranglistenpunkten
Aufgrund des erheblichen Unterschieds in der Wertung der Gegner kostete dieses Unentschieden den norwegischen Schachspieler teuer – er verlor 2,4 Ratingpunkte. Infolgedessen sank Carlsens Wertung auf 2798,6 Punkte. ab.
Somit hat sich der Abstand zwischen dem führenden Magnus Carlsen und dem zweitplatzierten Javohir Sindarov auf 43,6 Punkte verringert. Die Live-Rapid-Wertung des jungen Großmeisters Sindarov, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, liegt derzeit bei 2755 Punkten. Dies stellt den aktuellen Stand dar.
Indikator / Schachspieler
Informationen und Live-Rapid-Ranking
Magnus Carlsen (Platz 1)
2798,6 Punkte (-2,4 Punkte; erstmals seit 2012 unter 2800)
Javohir Sindarov (Platz 2)
2755 Punkte
Abstand zwischen dem Führenden und dem Zweitplatzierten
43,6 Punkte
Turnier und Ort
Total Chess World Championship Tour Pilot, Budapest (Ungarn)
Umstrittene Situation in Budapest: Das Aufeinandertreffen mit Bibissara Assaubajewa
Im Rahmen des Wettbewerbs kam es auch zu einer kontroversen Situation mit der stärksten Schachspielerin Kasachstans, Bibissara Assaubajewa. Um seine Wertung im klassischen Schach nicht zu gefährden, trat Magnus Carlsen absichtlich nicht zum Spiel gegen Assaubajewa an und ließ auch einige weitere Partien aus.
Der norwegische Großmeister zog in diesem Fall eine technische Niederlage vor, da gemäß den FIDE-Regeln bei einer technischen Niederlage durch Nichtantreten keine Sanktionen für die klassische Wertung verhängt werden.
Glauben Sie, dass Javohir Sindarov den Rückstand von 43,6 Punkten auf Magnus Carlsen in den kommenden Turnieren aufholen und den 1. Platz in der Rapid-Rangliste erreichen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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