Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov der Führende der Rapid-Weltrangliste, der norwegische Supergroßmeister Magnus Carlsennäher gekommen. Dies wurde nach Abschluss des Turniers Total Chess World Championship Tour Pilot in der ungarischen Hauptstadt Budapest Sports.kz berichtet.

Berichten zufolge ist Magnus Carlsen zum ersten Mal seit 2012 in der Live-Rangliste unter die 2800er-Marke gefallen. Grund dafür war ein Unentschieden im ersten Spiel des Trostfinales im Rapid-Teil des Wettbewerbs in Budapest gegen den russischen Großmeister Wladislaw Artemjew. Das Unentschieden wurde aufgezeichnet.

Änderungen in den Ranglistenpunkten

Aufgrund des erheblichen Unterschieds in der Wertung der Gegner kostete dieses Unentschieden den norwegischen Schachspieler teuer – er verlor 2,4 Ratingpunkte. Infolgedessen sank Carlsens Wertung auf 2798,6 Punkte. ab.

Somit hat sich der Abstand zwischen dem führenden Magnus Carlsen und dem zweitplatzierten Javohir Sindarov auf 43,6 Punkte verringert. Die Live-Rapid-Wertung des jungen Großmeisters Sindarov, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, liegt derzeit bei 2755 Punkten. Dies stellt den aktuellen Stand dar.