Whyte ist bereit, diese Chance zu nutzen. Sky Sports zitiert seine Aussagen.

Diese Situation entstand, nachdem Jai Opetaia sich im Trainingslager verletzt hatte. Infolgedessen blieb Wilder für den geplanten Kampf ohne Gegner.

Der ehemalige WBC-Interimschampion Dillian Whyte hat seine Bereitschaft erklärt, am 11. Dezember gegen den ehemaligen WBC-Schwergewichtsweltmeister Deontay Wilder in den Ring zu steigen.

Der Gegner von Deontay Wilder für den Kampf am 11. Dezember steht noch nicht fest. Zuvor wurde der Name des usbekischen Boxers Bakhodir Jalolov als möglicher Herausforderer für den Amerikaner genannt. Nun hat sich auch der ehemalige britische Boxer Dillian Whyte als Anwärter für diesen Kampf ins Spiel gebracht. Whyte, der schon lange gegen Wilder antreten möchte, erklärte, er würde bei einem Angebot sofort zusagen.

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«Wenn sie einen guten Kampf brauchen, bin ich bereit. Ich versuche schon lange, gegen ihn zu kämpfen, und habe immer daran geglaubt, dass ich ihn schlagen kann.

Er hat einen sehr harten Schlag, ist kräftig, schnell und so weiter. Aber ich denke, ich habe die nötige mentale Einstellung für den Sieg und einen Stil, der ihm Probleme bereiten wird», sagte der britische Boxer.

«Sagt mir nur Bescheid»: Whyte kündigt Kampfbereitschaft an

Dillian Whyte betonte, dass er sich derzeit auf einen anderen Kampf vorbereitet. Diese Begegnung soll eine Woche nach dem potenziellen Duell mit Wilder stattfinden.

Daher erklärte der Boxer, dass er in guter körperlicher Verfassung sei und die Möglichkeit habe, am 11. Dezember in den Ring zu steigen.

«Ich bereite mich gerade auf einen Kampf vor, der eine Woche nach diesem Termin stattfinden soll. Deshalb ist meine körperliche Verfassung gut. Wenn sie mich brauchen, bin ich bereit — sie müssen es nur sagen», fügte Whyte hinzu.

Könnte auch Bakhodir Jalolov gegen Wilder antreten?

Bemerkenswert ist, dass vor der Erklärung von Dillian Whyte Berichte kursierten, wonach auch unserem Landsmann Bakhodir Jalolov ein Angebot für einen Kampf gegen Deontay Wilder am 11. Dezember unterbreitet wurde.

Somit werden der usbekische Boxer und der erfahrene britische Schwergewichtler als potenzielle Gegner des ehemaligen amerikanischen Weltmeisters gehandelt.

Bisher wurde jedoch nicht offiziell bekannt gegeben, gegen wen Wilder tatsächlich kämpfen wird. Ob das Angebot von Dillian Whyte angenommen wird oder die Verhandlungen mit Bakhodir Jalolov fortgesetzt werden, bleibt offen.

Sollten die Kandidaturen von Jalolov und Whyte tatsächlich geprüft werden, ist es natürlich, dass die Entscheidung über Wilders nächsten Gegner bei den Boxfans auf großes Interesse stößt.